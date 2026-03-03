El San Luis vence 4-1 al Mazatlán y le hizo ver su suerte en la Liga MX

A pocos minutos de la segunda mitad del Atlético San Luis-Mazatlán, Lucas Merolla rompió el tedio del partido. El defensor argentino se lanzó de palomita para cortar un centro de Román Torres, pero su mal tino hizo que metiera un autogol para la foto.

Era lo más interesante hasta ese momento en un duelo soporífero entre dos escuadras que no dan color en la Liga MX. El equipo potosino, condenado a deambular en la media tabla, vive de lo que pueda darle la cosecha del torneo. El cuadro sinaloense, en cambio, apenas ofrece resistencia en sus encuentros, conocedor de que tiene los días contados. Apenas durará unos pocos años la desventura del Mazatlán, que, como Saturno a sus hijos, se devoró al Morelia, una plaza de arraigo, para favorecer un negocio que nunca llegó.

El San Luis no podía permitir que una anotación en propia puerta definiera este partido en la cancha del Alfonso Lastras. Joao Pedro, pretendido por Cruz Azul a inicios del torneo, preparó la pólvora y se acomodó el balón. Un disparo fantástico hizo una gran instantánea de la estirada del portero Ricardo Rodríguez. El 2-0 para los de casa maquilló el flojo desempeño de ambos conjuntos.

Por momentos hubo mucha lucha entre potosinos y sinaloenses. Mexsport

Reaccionó para sorpresa de propios y extraños el Mazatlán. Josué Ovalle los puso en el juego, un 2-1 que no pareció entusiasmar gran cosa al equipo del puerto de Sinaloa. Esa actuitud blandengue les pasó rápidamente factura. El galo Sébastien Salles-Lamonge puso el 3-1 tras un tiro libre muy mal resguardado por la barrea del Mazatlán y por el arquero Rodríguez, seguido de otro tanto anulado por el VAR.

Un minuto antes de concluir el tiempo regular, Joao Pedro se alzó por todo lo alto y remató de cabeza un centro que terminó en el 4-1 de un encuentro cuya primera parte auguraba una noche larga, pero terminó con un extraordinario resultado para los de casa.

El siguiente partido del Mazatlán será contra el León, el viernes 6 de marzo, en el Kraken, duelo que abrirá la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, en tanto que al Atlético San Luis le tocará una misión complicada cuando visite, el sábado 7, al líder Cruz Azul.