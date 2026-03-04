Efraín Juárez presiona por la renovación de Keylor Navas en Pumas: “La directiva sabe lo que quiero”

El técnico de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez, no se anduvo con rodeos y dejó clara su postura sobre el futuro de Keylor Navas: quiere que continúe en el equipo. Sin embargo, también reconoció que la decisión final no está en sus manos y corresponde a la directiva universitaria.

En conferencia, el estratega auriazul reveló que ya habló directamente con el arquero costarricense sobre su deseo de que permanezca en el club.

Keylor sabe perfectamente lo que quiero, se lo he hecho saber desde el momento en que nos sentamos hace algunos meses. Mi directiva sabe lo que pretendo, pero hay cosas que no son decisiones mías, estamos a la espera”, expresó Juárez.

El entrenador fue más allá y subrayó la importancia del guardameta dentro y fuera del terreno de juego. Incluso recordó que fue él quien le otorgó el gafete de capitán, reflejando la confianza y peso específico que tiene en el plantel.

A Keylor yo lo hice capitán. Creo que nos aporta muchísimo, tanto dentro como fuera de la cancha. Está acostumbrado a estándares muy altos y todos queremos llegar a esos estándares profesionales. Nos representa perfectamente”, afirmó.

La posible renovación de Keylor Navas se ha convertido en uno de los temas clave en el entorno de Pumas, ya que su experiencia internacional y liderazgo son considerados fundamentales para el proyecto deportivo de Efraín Juárez.

Por ahora, la continuidad del arquero está en manos de la directiva, mientras la afición universitaria espera noticias sobre uno de sus referentes.