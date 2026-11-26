Pachuca vs. Chivas en vivo. Juego de Ida de los Cuartos de Final del AP 2026
El clasificado número ocho, los Tuzos del Pachuca, reciben en el Estadio Hidalgo al líder del torneo, las Chivas del Guadalajara
el mexicano benjamín mora y el argentino gabriel milito se ven las caras
Bauerman empuja un tiro de esquina
Otra vez Idrissi fusila a Rangel pero Campillo se barre para impedir el peligro. Hay un pleno dominio al equipo local, aunque se encuentra abajo en el marcador.
Múltiples faltas ha marcado el silbante Fernando Hernández que han cortado el desarrollo del juego.
Ahora Roldolfo Pizarro lo intenta desde media distancia. No logra dar la dirección correcta
Santi Sandoval se duele en el pasto tras un encontronazo con Sergio Barreto.
Dispara desde dentro del área chica pero el "Tala" Rangel se estira para desviar con los pies.
Con el autogol, las Chivas han permitido la posesión del esférico a los Tuzos del Pachuca que intentan por ambas bandas igualar el marcador.
El líder de goleo del torneo en su fase regular no salto para rematar de cabeza un centro dentro del área.
El defensa del rebaño, José Castillo, pierde el bajón y llega Rondón para pelearle la pelota a Rangel que la alcanza a recuperar.
Idrissi lo intenta de media distancia y pasa por un costado
Es la mundialista Katia Itzel García
Autogol del defensa de los Tuzos del Pachuca, Eduardo Dos Santos, a un centro de Ledezma desde la banda derecha
Alan Bautista saca un dispari que se paso por encima de la portería de Rangel.
Fernando Hernández será el árbitro central del encuentro. Karen Díaz y Jesús Lorenzo Soto, los asistentes.
Ya rueda el balón en la cancha del Hidalgo.
Chivas: #1 José Rangel, #2 José Castillo, #3 Diego Campillo, #5 Bryan González, #6 Omar Govea, #10 Efraín Álvarez, #23 Daniel Aguirre, #28 Fernando González, #30 Santiago Sandoval, #37 Richard Ledezma, #25 Roberto Alvarado.
Pachuca: #25 Carlos Moreno, #2 Sergio Barreto, #4 Eduardo Dos Santos, #13 Jorge Berlanga, #15 Francisco Venegas, #7 Rodolfo Pizarro, #16 Christian Rivera, #26 Alán Bautista, #11 Oussama Idrissi, #21 Javier Vallejo, #23 José Rondón.