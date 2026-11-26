Bauerman empuja un tiro de esquina

Otra vez Idrissi fusila a Rangel pero Campillo se barre para impedir el peligro. Hay un pleno dominio al equipo local, aunque se encuentra abajo en el marcador.

Múltiples faltas ha marcado el silbante Fernando Hernández que han cortado el desarrollo del juego.

Juego ríspido en el Hidalgo

33' Juego ríspido en el Hidalgo

Ahora Roldolfo Pizarro lo intenta desde media distancia. No logra dar la dirección correcta

Una maaaaaàs de los Tuzos

27' Una maaaaaàs de los Tuzos

Santi Sandoval se duele en el pasto tras un encontronazo con Sergio Barreto.

Hombre del rebaño en el césped

26' Hombre del rebaño en el césped

Dispara desde dentro del área chica pero el "Tala" Rangel se estira para desviar con los pies.

Con el autogol, las Chivas han permitido la posesión del esférico a los Tuzos del Pachuca que intentan por ambas bandas igualar el marcador.

Posesión de los locales

22' Posesión de los locales

El líder de goleo del torneo en su fase regular no salto para rematar de cabeza un centro dentro del área.

El defensa del rebaño, José Castillo, pierde el bajón y llega Rondón para pelearle la pelota a Rangel que la alcanza a recuperar.

Idrissi lo intenta de media distancia y pasa por un costado

Es la mundialista Katia Itzel García

Autogol del defensa de los Tuzos del Pachuca, Eduardo Dos Santos, a un centro de Ledezma desde la banda derecha

Alan Bautista saca un dispari que se paso por encima de la portería de Rangel.

Los Tuzos generan la primera aproximación

4' Los Tuzos generan la primera aproximación

Fernando Hernández será el árbitro central del encuentro. Karen Díaz y Jesús Lorenzo Soto, los asistentes.

Los silbantes del duelo

3' Los silbantes del duelo

Ya rueda el balón en la cancha del Hidalgo.

Arraaaaancan los Cuartos de Final

1' Arraaaaancan los Cuartos de Final

Cielo nublado en la cancha del Hidalgo

0' Cielo nublado en la cancha del Hidalgo

Las probabilidades de lluvia parecen latentes en la bella airosa

Las probabilidades de lluvia parecen latentes en la bella airosa MEXSPORT

El Big Boss está en casa

0' El Big Boss está en casa

Amaury Vergara, el Presidente del Rebaño, bajó a la cancha al calentamiento de su equipo

Amaury Vergara, el Presidente del Rebaño, bajó a la cancha al calentamiento de su equipo MEXSPORT

El once titular de Milito en imagen

0' El once titular de Milito en imagen

Las Chivas arribaron con la clásica

0' Las Chivas arribaron con la clásica

Así saltará el Rebaño Sagrado a la cancha del Hidalgo

0' Así saltará el Rebaño Sagrado a la cancha del Hidalgo

0' Ya hay alineaciones de los Tuzos