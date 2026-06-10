Pachuca anuncia a su nuevo director técnico: Benjamín Mora

Los Tuzos del Pachuca hicieron oficial la contratación de su nuevo director técnico para el Apertura 2026 luego de que las negociaciones con Esteban Solari se cayeron, por lo que ahora los destinos del equipo en la cancha estarán al mando de otro mexicano.

Benjamín Mora regresa a la Liga MX tras un breve paso por el futbol de China y tiene como objetivo regresar al equipo a la final.

El equipo oficializó su llegada en las redes sociales institucionales.

El desacuerdo con Esteban Solari y su salida del club

La directiva de Pachuca pretendía mantener a Esteban Solari como su timonel a largo plazo. El estratega argentino tuvo un gran desempeño al llevar al equipo hasta las semifinales en el certamen Clausura 2026 cuando cayeron ante los Pumas de la UNAM.

Se esperaba que tras el torneo realizado Pachuca lo mantuviera, pero las negociaciones no resultaron como ambas partes esperaban y decidieron dar por terminado su recorrido en conjunto.

La trayectoria de Benjamín Mora

Benjamín Mora es un viejo conocido de la Liga MX al haber dirigido a los Rojinegros del Atlas, conjunto con el que sumó trece triunfos y alcanzó una fase de liguilla.

Posteriormente, Mora asumió el mando de los Gallos Blancos de Querétaro durante la temporada de 2025, donde dirigió un total de 34 partidos antes de concluir su etapa.

Su última experiencia profesional se dio en el continente asiático con el Wuhan Three Towns de la Superliga de China, donde permaneció por diez compromisos antes de quedar libre para llegar con los Tuzos.