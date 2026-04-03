VIDEO: Hasta las lágrimas… Ozzie Guillén es sorprendido con el retiro de su número 13

El venezolano Oswaldo “Ozzie” Guillén no pudo contener la emoción. En pleno programa en vivo, el histórico de los Medias Blancas de Chicago fue sorprendido con el anuncio de que su número 13 será retirado, desatando un momento que rápidamente le dio la vuelta al beisbol.

Todo ocurrió durante la transmisión posterior al tercer inning del juego entre Medias Blancas y Azulejos de Toronto, cuando el equipo enlazó con los estudios de CHSN, donde Guillén se encontraba junto a Chuck Garfien y Scott Podsednik.

Fue ahí donde Podsednik, integrante clave del equipo campeón de 2005, tomó la palabra para leer la proclamación oficial.

“Estaba muy sorprendido. Muy, muy sorprendido. Me hicieron llorar”, confesó Guillén, visiblemente conmovido, antes de fundirse en un abrazo con su esposa Ibis, en una escena que reflejó el peso del reconocimiento.

El homenaje se llevará a cabo el próximo 8 de agosto, en la previa del duelo ante los Guardianes de Cleveland, y marcará un momento histórico para la franquicia.

La historia de Ozzie Guillén con los Medias Blancas es profunda. Fue el campocorto titular de 1985 a 1997, etapa en la que ganó el Novato del Año de la Liga Americana en 1985, participó en tres Juegos de Estrellas y conquistó un Guante de Oro en 1990.

Años después, como manager, escribió la página más importante en décadas para la organización. Dirigió de 2004 a 2011, con récord de 678-617, y llevó al equipo al título de la Serie Mundial en 2005, rompiendo una sequía de 88 años sin campeonato.

“Ozzie es único. Su pasión por el beisbol y por los Medias Blancas no tiene comparación”, destacó el propietario Jerry Reinsdorf, al confirmar el reconocimiento.

El número 13, que Guillén eligió inspirado en su ídolo Davey Concepción, se convertirá en el decimotercer número retirado en la historia del club y tendrá un significado aún más especial.

Será el primer manager en recibir este honor con los Medias Blancas, consolidando su legado como una de las figuras más influyentes en la historia de la franquicia.

“Para mí lo más importante es lo que la organización piensa de mi trabajo”, añadió Guillén, quien hoy sigue ligado al