El futbol mexicano no siempre tuvo un sistema de competencia en el que un equipo pudiera tener un mal semestre, pero aun así clasificarse entre los primeros ocho y terminar como campeón. Anteriormente, los torneos se disputaban a lo largo de todo el año y el título se definía mediante una tabla general, como ocurre en algunas de las principales ligas europeas. Sin embargo, en busca de ofrecer un mayor atractivo a los aficionados, los directivos del balompié mexicano decidieron implementar una fase de eliminación directa.

La temporada 1970-71 fue el parteaguas para el espectáculo principal de las transmisiones televisivas y el futbol mexicano, pues nació la liguilla por el título, aunque distinta a la forma en la que se maneja hoy en día.

En aquel entonces, los 18 equipos del campeonato fueron divididos en dos grupos, en donde el equipo más destacado de su sector avanzó directamente a la final por el campeonato. En aquella ocasión fueron América y Toluca.

La resolución al título se dio a través de dos encuentros: la ida en el Nemesio Diez, que dejó un 0-0, y la vuelta en el Estadio Azteca, donde finalmente las Águilas impusieron condiciones a través de los botines del Maestro Reynoso y Horacio López Salgado.

América encontró en la fase final uno de sus mayores aliados para conquistar títulos. Mexsport

El inicio de la fiesta grande

Un año más tarde del título azulcrema, los dirigentes del futbol mexicano tomaron la decisión de incorporar semifinales, como en los torneos coperos del viejo continente, con cuatro equipos clasificados. Posteriormente, la fase eliminatoria se amplió hasta los cuartos de final, pues el objetivo era claro: mantener la atención del público y así tener la oportunidad de acceder a mejores ganancias tanto por boletaje como por derechos de transmisión.

Los dueños del balompié en el futbol mexicano se dieron cuenta de que la liguilla era un negocio generoso; por ende, acordaron que se tuvieran dos por año. Por ende, nacieron los torneos cortos en 1996, para multiplicar las oportunidades de los equipos de tener una fase de eliminación directa y contar con dos monarcas por año.

La fortaleza del América, el martirio del Guadalajara

El equipo que se vio mayormente beneficiado bajo el sistema de competencia fueron las Águilas, pues 15 de sus 16 campeonatos han sido bajo sistema de liguilla. De igual forma, son el equipo que más veces ha disputado la fiesta grande, pues durante 61 torneos cuentan con 46 participaciones, un porcentaje cercano al 76 por ciento.

Por otro lado, el Rebaño ha vivido en las glorias del pasado, principalmente en los torneos largos, debido a que desde la campaña 1970-71, cuando se introdujo la liguilla, el Campeonísimo solo ha conseguido cuatro títulos.