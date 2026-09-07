Los números de Gabriel Milito en Chivas: el técnico que cambió al Rebaño

Tras la contundente victoria ante el Atlético San Luis (0-3), Chivas vive una doble fiesta. El Rebaño Sagrado no solo sumó tres puntos de oro en la Jornada 7, colocándose en el segundo lugar de la tabla, sino que este 7 de septiembre celebra el cumpleaños de su entrenador, Gabriel Milito.

El triunfo visitante en el Estadio Libertad Financiera, llegó en el momento perfecto para que la afición rojiblanca una el festejo deportivo con el personal del estratega argentino que dirige los destinos del Guadalajara.

Gabriel Milito defiende a Chivas tras no prestar jugadores para el All-Star Game MEXSPORT

Gabriel Milito, el DT que llegó a Chivas con la filosofía de Matías Almeyda

Gabriel Milito aterrizó en el banquillo de Chivas el 26 de mayo de 2025 con altas expectativas. La directiva apostó por su perfil ofensivo, su experiencia internacional y su capacidad para formar grupos, en un momento en el que el equipo necesitaba recuperar identidad y competitividad.

Desde el primer día se habló de un proyecto a mediano plazo que recordaba, en ambición y filosofía, a lo que Matías Almeyda había construido años atrás.

Desde su llegada el equipo cambió para bien. Milito implantó un estilo reconocible, con intensidad, juego de posesión y personalidad en cualquier estadio.

En el Clausura 2026, el Guadalajara escribió una nueva página en su historia al alcanzar por primera vez el récord de 36 puntos, producto de 11 triunfos, 3 empates y 3 derrotas.

Además, los Rojiblancos terminaron como la segunda mejor ofensiva, con 33 goles marcados, y la segunda mejor defensiva, con 17 tantos recibidos.

El Rebaño dejó de ser irregular y se convirtió en un conjunto sólido que pelea arriba, rompió récords históricos de puntos y victorias en torneos cortos durante el Clausura 2026 y recuperó la confianza de la afición.

Hoy Chivas es un gran equipo obligado a pelear el título. La Nación Rojiblanca ha respondido con entusiasmo a su gestión: el plantel muestra convicción, hay continuidad en el proyecto y la ilusión de conquistar la estrella 13 está más viva que en los últimos años.

Los números de Gabriel Milito con Chivas