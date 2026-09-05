Chivas gana, gusta, golea y toma subliderato del Apertura 2026

Con goles en los primeros minutos del partido, Chivas derrotó en campo ajeno al Atlético San Luis (0-3) y tomó provisionalmente el subliderato del Apertura 2026 de la Liga MX durante la Jornada 7; el portero potosino Andrés Sánchez se vio obligado a abandonar la cancha entre lágrimas por lesión.

Pese a que el rojo y el blanco se mantenía en las tribunas del Estadio Libertad Financiera como cada compromiso, el apoyo era total para un conjunto visitante que avasallaba desde los primeros instantes, reflejando el dominio en el marcador.

Atlético San Luis 0-1 Chivas

Controlando los primeros minutos del compromiso, el conjunto de Gabriel Milito logró situarse en área rival, romper con la presión que ejercía el cuadro local y enviar un centro al área desde la banda de la derecha, mismo que no fue conectado por propios ni extraños, rebotando en el post y pegando en la espalda del portero potosino Andrés Sánchez, sufriendo un autogol (6’) que desataba el furor de los miles de seguidores Rojiblancos que eran mayoría.

Atlético San Luis 0-2 Chivas

El agobio por parte del conjunto tapatío no cesó y un balón que parecía perdido fue enviado al corazón del área por parte de Ángel Sepúlveda, asistiendo a un Ricardo Marín que empalmó el esférico de primera intención con pierna zurda para volver a hacer estallar la garganta de los visitantes (0-2 al 10’) que se dieron cita en el renombrado Estadio Libertad Financiera.

Los potosinos no lograban reaccionar y Diego Mejía buscaba opciones desde el banquillo de suplentes, sin embargo, las condiciones obligaron a que el estratega modificara en dos ventanas distintas, ya que tanto el defensor Anderson Duarte (30’) como el portero Andrés Sánchez (33’) tuvieron que abandonar el terreno de juego por lesión antes de marcharse al medio tiempo.

Atlético San Luis 0-3 Chivas

Finalmente, Richard Ledezma hacía falta por unirse a la fiesta en tierra potosina, instalándose en los linderos del área y fusilando a Gibrán Lajud, quien nada pudo hacer para evitar la goleada en favor de los comandados por Gabriel Milito (80’).

Con el resultado, Chivas llega a 14 puntos y +6 en diferencia de goles, tomando el subliderato del Apertura 2026 de manera provisional -solamente por detrás del América- y sitio que abandonaría esta misma noche únicamente si Atlas logra imponerse al Atlante en la cancha del Estadio Jalisco; Atlético San Luis es 15º con 6 unidades.

Durante la Jornada 8, Chivas recibirá a Pumas en uno de los duelos más llamativos del siguiente fin de semana, mientras que Atlético San Luis cerrará la actividad de la fecha cuando visite la cancha del Nou Camp en busca de los 3 puntos ante León.

BFG