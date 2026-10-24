Omar Chávez reta al Canelo Álvarez para pelear en el Estadio Azteca

La posibilidad de que Saúl "Canelo" Álvarez sostenga una gran función en el remodelado Estadio Azteca provocó una reacción inmediata dentro del boxeo nacional. Omar Chávez, hijo del legendario Julio César Chávez, levantó la mano públicamente para convertirse en el rival del pugilista tapatío en el escenario capitalino.

A través de sus redes sociales, el peleador sinaloense compartió un póster conceptual con el título "Canelo vs. Chávez: México vs. México" y fecha tentativa para septiembre de 2027. Acompañando la imagen, lanzó un reto directo hacia el campeón:

"Canelo, te respeto como campeón, pero si tu despedida va a ser en el Azteca, que sea contra un mexicano que no va a correr. A mí nadie me ha tumbado y voy a ir al frente los 12 rounds. México vs. México, de pie hasta el final. ¿Te animas?", publicó Omar Chávez en su cuenta oficial de Instagram. Busca la revancha familiar

Omar Chávez busca la revancha familiar

De concretarse una negociación entre los equipos de ambos peleadores, este combate sumaría un condimento mediático adicional, ya que el 'Canelo' enfrentó en mayo de 2017 a su hermano mayor, Julio César Chávez Jr., en Las Vegas, donde el tapatío se llevó el triunfo por decisión unánime.

Omar aseguró que en sus próximas presentaciones sobre el encordado demostrará que tiene el nivel competitivo necesario para merecer este combate masivo en el Valle de México.Aclaran escenario de retiro del Canelo

Aclaran escenario de retiro del Canelo

A pesar del revuelo causado por la declaración de Omar Chávez en torno a una "despedida", el propio Saúl Álvarez aclaró recientemente que una pelea en el Estadio Azteca sería dentro de sus compromisos pactados a corto plazo, desmintiendo que esa función vaya a significar el retiro definitivo de su carrera profesional.

Canelo reiteró que su plan a futuro contempla retirarse en Guadalajara, idealmente en la inauguración del proyectado estadio del club Atlas hacia la década de 2030, estimando que aún le quedan de 4 a 5 peleas en activo.

Hasta el momento, ni Saúl "Canelo" Álvarez ni su equipo de trabajo han emitido una respuesta oficial al reto lanzado por el menor de la dinastía Chávez.