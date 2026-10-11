¡El Canelo Álvarez no se raja! Confirman su combate en Arabia Saudita pese a conflictos en la región

Saúl ‘Canelo’ Álvarez confirmó su inquebrantable compromiso de pelear en territorio de Arabia Saudita, disipando definitivamente las intensas olas de rumores que apuntaban a un cambio de sede de última hora debido a la creciente inestabilidad geopolítica que afronta Medio Oriente.

A pesar de la profunda preocupación internacional desatada tras los recientes ataques que alcanzaron las inmediaciones del aeropuerto de la capital saudí, tanto el campeón mexicano como el comité organizador del evento han confirmado que la cartelera boxística programada para el 31 de octubre de 2026 se llevará a cabo tal y como estaba planeada originalmente en Riad.

La confirmación llegó a través del jeque Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita y principal promotor de la velada. Ante las constantes especulaciones mediáticas que sugerían trasladar de urgencia la megaproducción a Las Vegas, Nevada, Alalshikh acudió a sus plataformas oficiales para revelar una conversación telefónica directa con el pugilista tapatío.

El jeque compartió un mensaje de respaldo hacia el mexicano, destacando su valentía ante la adversidad: "Canelo me contactó para decirme que la pelea sigue en pie en Riad este octubre sin importar qué suceda. No le teme a nada. Los tiempos difíciles revelan a los verdaderos amigos".

La postura de Canelo Álvarez y su preparación en España

Por su parte, el boxeador mexicano secundó por completo la postura de la organización y dejó en claro que su concentración en el gimnasio nunca se vio afectada por los acontecimientos externos. Álvarez puntualizó que su enfoque mental ha estado plenamente depositado en este histórico compromiso en el extranjero:

"Mi mente siempre estaba en Arabia, obviamente escuchaba lo que se decía, pero mi mente siempre estaba en Arabia y pase lo que pase pues ya veremos", declaró Canelo, quien se encuentra en España realizando un campamento especial de adaptación climática y horaria previo a su arribo a tierras árabes.Los detalles de la cartelera 'México vs. The World'.

El esperado combate tendrá lugar en el moderno e imponente recinto conocido como "The Venue", ubicado en Riad, bajo las siguientes claves deportivas:

El reto del mexicano: El púgil jalisciense (63-3-2, 39 KOs) buscará reconquistar la gloria absoluta de los pesos supermedianos.

El rival invicto: Desafiará al peligroso y temido noqueador francés Christian Mbilli (29-0-1, 24 KOs).

Respaldo tricolor de élite: La cartelera contará con atractivas defensas de títulos mundiales por parte de los mexicanos Jaime Munguía y Rafael "Divino" Espinoza .

Esta histórica noche promete ser inolvidable para el boxeo mundial y no dará marcha atrás frente a las presiones internacionales.