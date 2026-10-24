CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 genera amor a primera vista en su última etapa

Puebla es sede de la séptima y última etapa del CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva, misma en la que ya se vibra con la actividad correspondiente a la decisiva Fase de Grupos, clínicas para aquellos que buscan un sitio en este deporte y el testimonio de quienes sintieron un auténtico amor a primera vista con este deporte.

En el segundo día de actividades dentro de esta etapa definitiva que organizadores, jugadores y aficionados disfrutan en el Invicto Pádel, destacó la presencia de las clínicas de entrenamiento en donde jugadores de todos los niveles entraron en la cancha.

Uno de los entrenadores de esta clínica brindada en CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva es Rodrigo Walls, quien se muestra orgulloso sobre este deporte nacido en México que poco a poco goza de una comunidad más extensa:

Es un deporte para cualquiera mientras tengamos las herramientas para jugar, como lo son las palas y las pelotas. El objetivo de las clínicas es que aprendan lo más básico para generar confianza en un deporte que nació en México y en el que, confió, pronto seremos potencia (…) es un deporte que es muy completo y que genera mucha comunidad”.

Clínica de entrenamiento durante el CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva. Pável Jurado

El pádel genera amor a primera vista

Viviendo su primer día en una cancha de pádel, Jens Witt llegó como aficionado y, este deporte mexicano, pronto despertó su deseo de convertirse en uno de los siguientes protagonistas. Así lo expresó en la séptima y última etapa del CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva:

“Es mi primera vez jugando pádel y me encantó, espero un día jugar en un torneo. Lo más complicado es la coordinación, las diferentes maneras de golpear la pelota y pensarlo al mismo tiempo cuesta un poco, pero lo mejor es cuando logran un golpe como lo querías (…) lo mejor de la clínica es tener un entrenador bastante profesional es que me puede enseñar de todo en estos 45 minutos, siento que en este tiempo ya he mejorado muchísimo”.

Mexicanos de la categoría Open en el CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva. Pável Jurado

La gran comunidad que se ha creado a lo largo de estos años es uno de los puntos fundamentales para que aquellos que arrancaron como aficionados, hoy ya sean parte del deporte nacido en México. Así lo compartió parte de los seguidores que vivieron este proceso junto a su familia:

Comenzó como una moda y acabaron involucrados, veo que se divierten mucho y que la pasan bien. Ha crecido últimamente, especialmente acá en Puebla y hay una muy buena comunidad, eso también es importante”.

La Final del CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva se jugará el domingo 25 de octubre. Pável Jurado

Cupra Pádel Tour Imagen 2026 busca a su campeón

Tras una Fase de Grupos en donde existió duelo entre mexicanos, José Alberto y su pareja Argel Albanes accedieron a las Semifinales del Tour en la categoría Open, instancia en la que fueron eliminados por Nicolás Crosio y Mirko Kloster (6-4 y 6-2).

Con sabor completamente argentino, intentarán consagrarse como campeones ante sus compatriotas Ivo Alem y Matías Almada, quienes en la antesala de la Final impusieron condiciones ante Ayrton Szyszcyc y Elías Nacif.

Este domingo 25 de octubre, también se llevarán a cabo las Finales en las categorías: Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Tercera Femenil y Cuarta Femenil, por lo que la actividad en esta séptima y definitiva etapa en Puebla espera el momento cumbre del CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 presentado por Banco Multiva.