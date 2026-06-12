Lección de dignidad: Niños refugiados rechazan entradas al Mundial tras humillación a árbitro somalí

Ali Abdulla pensó que estaba viviendo un sueño. La African Youth Sports Academy, la pequeña organización sin fines de lucro que dirige en Seattle para impulsar el balompié entre jóvenes inmigrantes, había recibido 20 entradas gratuitas para un compromiso de octavos de final del Mundial 2026. Para los niños de sus academias, hijos de familias somalíes de escasos recursos, era una oportunidad irrepetible.

Sin embargo, la indignante noticia sobre el silbante Omar Artan cambió el panorama por completo. El considerado mejor árbitro de África y primer somalí designado para pitar en una Copa del Mundo, fue retenido durante 11 horas en el Aeropuerto Internacional de Miami. Autoridades migratorias de Estados Unidos le negaron el ingreso al territorio, alegando supuestos vínculos criminales sin mostrar prueba alguna, enviándolo de vuelta en un vuelo de deportación. Somalia se encuentra dentro de las restricciones migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

Una postura unánime contra la discriminación

Ante este escenario, Abdulla, exfutbolista y refugiado somalí, sintió que era imposible celebrar. Cuando planteó la situación a los entrenadores y padres de familia, la respuesta colectiva lo desbordó de orgullo:

Las familias decidieron que no era correcto ir a festejar a un estadio mientras el único somalí en la historia del arbitraje mundialista sufría una humillación pública".

Los boletos, que cotizan en cerca de mil dólares individuales en el mercado oficial, fueron devueltos formalmente al comité organizador. Las entradas formaban parte de una iniciativa social distribuida por la alcaldesa de Seattle, Katie Wilson. Los propios jóvenes de entre 13 y 16 años civilmente prefirieron quedarse sin ver el torneo antes que validar el atropello institucional.

La respuesta del futbol internacional ante la deportación de Artan

La postura de la comunidad en Washington coincide con las muestras de apoyo globales hacia el silbante africano:

Respaldo popular: Miles de aficionados recibieron a Artan como un héroe en las calles de Mogadiscio.

Miles de aficionados recibieron a Artan como un héroe en las calles de Mogadiscio. Contrapeso europeo: La UEFA lo designó de inmediato para impartir justicia en la gran Supercopa de Europa.

Esta designación fue interpretada por los analistas deportivos como un fuerte mensaje político y un desafío directo a las políticas de Washington. Los niños inmigrantes en territorio estadounidense verán el resto de la justa por televisión, dejando una lección de vida invaluable.