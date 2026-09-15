Olympiacos vs Jagiellonia: Dónde ver EN VIVO a la Hormiga González en la Europa League
Se viene el primer partido del Olympiacos en la Europa League ante el Jagiellonia y todo México estará viendo el debut de la Hormiga González en competiciones UEFA
El Olympiacos recibe al Jagiellonia Białystok en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. Los griegos llegan al duelo con un inicio irregular en la Superliga: victoria ante Asteras Tripolis, empate contra Volos y derrota reciente 0-1 ante el OFI Crete.
Tras caer en la previa de Champions ante el NEC Nijmegen, el equipo de Imanol Alguacil busca empezar con buen pie en Europa en el Karaiskakis, donde históricamente se siente fuerte. Además, se presentan sin su goleador europeo Ayoub El Kaabi.
El Jagiellonia Białystok llega con la moral alta tras un sólido camino en la clasificación. Eliminó al Rangers (3-2 global) y aplastó al Iberia 1999 (6-1 global) para meterse en la fase de liga.
La Hormiga González debutará en Europa League
La gran mirada mexicana se centra en Armando González. La ‘Hormiga’ debutó en la Superliga griega y anotó su primer gol con el Olympiacos en la Copa de Grecia. Este miércoles será su estreno oficial en competiciones UEFA.
El joven atacante busca minutos y demostrarle a Imanol que puede ser una opción importante en la delantera rojiblanca.
¿Cuándo juegan Olympiacos vs Jagiellonia?
- Partido: Olympiacos vs Jagiellonia Białystok
- Estadio: Georgios Karaiskakis (Pireo, Grecia)
- Día: Miércoles 16 de septiembre de 2026
- Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión del partido Olympiacos vs Jagiellonia
- Transmisión en México: ESPN y Plan Premium de Disney+, Claro Sports y ViX Premium
Historial de enfrentamientos entre Olympiacos vs Jagiellonia
Olympiacos y Jagiellonia Białystok nunca se han enfrentado en competición oficial europea. Solo existe un antecedente amistoso de julio de 2019, cuando el Olympiacos goleó 5-0 al conjunto polaco. Será, por tanto, el primer duelo oficial entre ambos clubes.