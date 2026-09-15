Olympiacos vs Jagiellonia: Dónde ver EN VIVO a la Hormiga González en la Europa League

El Olympiacos recibe al Jagiellonia Białystok en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. Los griegos llegan al duelo con un inicio irregular en la Superliga: victoria ante Asteras Tripolis, empate contra Volos y derrota reciente 0-1 ante el OFI Crete.

Tras caer en la previa de Champions ante el NEC Nijmegen, el equipo de Imanol Alguacil busca empezar con buen pie en Europa en el Karaiskakis, donde históricamente se siente fuerte. Además, se presentan sin su goleador europeo Ayoub El Kaabi.

El Jagiellonia Białystok llega con la moral alta tras un sólido camino en la clasificación. Eliminó al Rangers (3-2 global) y aplastó al Iberia 1999 (6-1 global) para meterse en la fase de liga.

Armando "Hormiga" González se encuentra adaptándose al conjunto del Olympiacos Especial

La Hormiga González debutará en Europa League

La gran mirada mexicana se centra en Armando González. La ‘Hormiga’ debutó en la Superliga griega y anotó su primer gol con el Olympiacos en la Copa de Grecia. Este miércoles será su estreno oficial en competiciones UEFA.

El joven atacante busca minutos y demostrarle a Imanol que puede ser una opción importante en la delantera rojiblanca.

¿Cuándo juegan Olympiacos vs Jagiellonia?

Partido: Olympiacos vs Jagiellonia Białystok

Partido: Olympiacos vs Jagiellonia Białystok Estadio: Georgios Karaiskakis (Pireo, Grecia)

Día: Miércoles 16 de septiembre de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión del partido Olympiacos vs Jagiellonia

Transmisión en México: ESPN y Plan Premium de Disney+, Claro Sports y ViX Premium

Historial de enfrentamientos entre Olympiacos vs Jagiellonia

Olympiacos y Jagiellonia Białystok nunca se han enfrentado en competición oficial europea. Solo existe un antecedente amistoso de julio de 2019, cuando el Olympiacos goleó 5-0 al conjunto polaco. Será, por tanto, el primer duelo oficial entre ambos clubes.