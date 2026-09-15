"Le demandarán goles": La advertencia a la 'Hormiga' González previo a debutar en Europa League

El camino de Armando González en el Viejo Continente apenas comienza, pero ya cuenta con el cobijo de las figuras del vestidor. Previo al esperado debut del Olympiacos en la UEFA Europa League frente al Jagiellonia Białystok de Polonia, el mediocampista argentino Santiago Hezze dedicó unas palabras de apoyo al delantero mexicano.

El sudamericano resaltó las condiciones de la 'Hormiga' y le aconsejó mantener el ritmo de trabajo para consolidarse en el balompié de Grecia.

Le demandarán goles y que trabaje para el equipo, eso es lo principal. Debe tener atrás un grupo de personas como las que hay en el plantel que lo puedan respaldar y ayudar en todo momento. Mi recomendación para él es que trabaje y se siga esforzando de la mejor manera para que luego tenga sus frutos", manifestó Hezze de cara al compromiso continental.

El reto de la adaptación al futbol de Europa

La 'Hormiga' González llegó al conjunto de El Pireo procedente de las Chivas de Guadalajara como una de las apuestas fuertes del club para la presente temporada. A pesar del poco tiempo que comparten en el vestidor, el volante argentino aplaudió la humildad y la mentalidad con la que el atacante azteca ha encarado este nuevo reto profesional.

Creo que desde el futbol mexicano venir al futbol europeo o de Grecia, no por ser peor o mejor, cada liga demanda distintas cosas. Él se va adaptando muy bien al grupo, es una gran persona; es lo que he visto en lo poco que lo he conocido", expresó el mediocampista.

El exdelantero del Rebaño Sagrado tendrá una oportunidad de oro para llenarle el ojo a su nuevo estratega, Imanol Alguacil, en el plano internacional. El atacante mexicano buscará estrenarse como goleador en competencias de la UEFA cuando el Olympiacos reciba en el Estadio Georgios Karaiskakis al Jagiellonia Białystok este miércoles 16 de septiembre.