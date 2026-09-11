La “Hormiga” González mantiene protagonismo en Olympiacos pese al cambio de entrenador

Armando “Hormiga” González mantiene su protagonismo con el Olympiacos, pues pese al cambio de entrenador en el equipo griego, el delantero mexicano volvió a aparecer en la convocatoria para el duelo de la Superliga de Grecia ante el OFI Creta.

González fue considerado por Imanol Alguacil, quien recientemente tomó las riendas del conjunto helénico en sustitución de José Luis Mendilibar. El mexicano buscará aprovechar la oportunidad para comenzar con el pie derecho esta nueva etapa y seguir ganándose un lugar en el equipo.

La “Hormiga” llega con confianza tras su doblete

La convocatoria llega después de una actuación destacada de González en la Copa de Grecia, donde marcó un doblete frente al Volos.

El atacante mexicano atraviesa así un buen momento y buscará trasladar esa confianza a la Superliga para mantener la regularidad y continuar sumando minutos con el Olympiacos.

Ahora, la “Hormiga” tendrá un nuevo reto: convencer a Imanol Alguacil de que puede ser una pieza importante en su proyecto. El técnico español llegó al club con la misión de mantener al Olympiacos como uno de los protagonistas del futbol griego.

Olympiacos tendrá triple competencia

Otro factor que podría beneficiar a González es el calendario que tendrá el Olympiacos durante las próximas semanas.

El conjunto griego afrontará tres competencias: la Superliga de Grecia, la Copa de Grecia y la Europa League, torneo en el que comenzará su participación la próxima semana frente al Jagiellonia Białystok de Polonia.

Con este panorama, la “Hormiga” tendrá distintas oportunidades para sumar minutos, demostrar su capacidad frente al nuevo entrenador y continuar consolidándose en su primera aventura en el futbol europeo.