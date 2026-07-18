¿Dónde dejó Club América a Thiago Espinosa? El uruguayo rompió el silencio 

En la nueva era de Guillermo Almada el potencial de Thiago Espinosa tendrá que esperar. El uruguayo regresó este sábado a su país, para jugar en calidad de préstamo con el Peñarol.

El lateral izquierdo no fue registrado por el América. Su ausencia de la lista de altas de la Liga MX, en el portal web oficial, causó alarma entre los aficionados que han mantenido las altas expectativas sobre el juvenil tras su arribo durante el torneo pasado.

Pero el futbolista no está fuera del todo de la institución, incluso le llenó el ojo al cuerpo técnico encabezado por el también charrúa Guillermo Almada. Pero Thiago Espinosa necesita mayor fogueo y la oportunidad se presentó con uno de los equipos más representativos de Uruguay, el Peñarol, un constante en la Copa Libertadores Conmebol, además de ser el equipo formativo de la estrella uruguaya del Club América, Brian “el Rayito” Rodríguez.

"No solo es mi sueño, es el sueño de mi familia, de mis amigos y de todos los que me conocen y saben lo que yo luché durante 10 años para debutar en Peñarol. Estoy muy contento de llegar al club del cual soy hincha. Hay que meterle y a fin de año salir campeón”, fueron las palabras que la prensa uruguaya destacó de Espinosa, luego de ser captado en su arribo en el aeropuerto.

Cabe destacar que el América, después de su eliminación en el Clausura 2026 a manos de los Pumas, hizo un exhaustivo análisis de la plantilla. Entre ellos, el lateral que también puede desempeñarse como un volante, de quien no hubo problemas para hacer válida la opción de compra.

El anterior cuerpo técnico que era dirigido por el brasileño André Jardine contemplaba el préstamo de Thiago Espinosa, para su fogueo en el futbol mexicano. El destino apuntaba hacia el Atlante, club de retorno a la Primera División. Sin embargo, con el arribo del estratega uruguayo Guillermo Almada, los planes tomaron un giro.

Con ello, la lateral por izquierda seguirá en responsabilidad del colombiano Cristisan Borja, quien acaba contrato americanista este año; Kevin Álvarez y Miguel Vásquez, las variantes de la posición que considera el nuevo entrenador de las Águilas.

En los próximos días el América hará oficial la partida de Thiago Espinosa al Peñarol, al tiempo que trabaja para concretar a su primer fichaje del torneo Apertura 2026.