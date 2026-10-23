Ojo con Morita: ya entrena con el calzado de Messi

Gilberto Mora está cerca de regresar a las canchas. El juvenil mexicano, que hace unos días cumplió los 18 años, ya entrena con los Xolos de Tijuana y en una de las imágenes que llamó la atención fue que ya calza los botines de Lionel Messi.

“De regreso a la actividad en casa”, publicaron los Xolos, quienes se preparan para recibir al sorpresivo Santos Laguna, con el objetivo de frenar la racha del cuadro de La comarca, que recientemente hizo historia al llegar por primera ocasión a seis victorias al hilo.

En las imágenes que compartió el cuadro de La Jauría, a Gilberto Mora se le vio con el esférico en los pies y lo que captó la atención, son los botines del argentino “Messi +10”.

Hace unos días, el originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, agradeció a Messi por haber cumplido uno de sus sueños, al haber sido incluido en una campaña de jóvenes promesa.

Gilberto Mora está cerca de regresar a las canchas Foto tomada de Instagram xolos

Gilberto Mora podría regresar pronto a las canchas tras recuperarse de las dolencias en el tobillo y en la cadera.

Morita no sólo estaría listo para volver a las canchas en la Liga MX, sino que también podría ser opción para disputar el partido que sostendrá la Selección Mexicana contra Jamaica en la Nations League del próximo mes de noviembre.