Así va el standing de la Liga Mexicana del Pacífico (24 de octubre 2026)

Los Naranjeros se apuntaron el primer juego de la serie al vencer 7-5 a Águilas de Mexicali en duelo que se realizó en la frontera, lo que le permitió a Hermosillo seguir en la cima del standing de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP). Nick Margevicius fue el pitcher ganador; Agustín Murillo produjo tres carreras.

Por su parte, los Tomateros de Culiacán se llevaron el primero de la serie sobre los Algodoneros de Guasave, al vencerlos por 3-6. Fabricio Macías produjo tres carreras y fue el MVP del partido, donde Seth Shuman se anotó el salvamento al conseguir el out de la victoria.

Los Tomateros derrotaron a los Algodoneros para ponerse al frente de la serie Foto: Cortesía LMP

Los Yaquis conectaron 12 imparables para blanquear 0-6 a los Cañeros de Los Mochis.

Los Charros de Jalisco derrotaron 9-1 a los Venados de Mazatlán con una destacada actuación de Patrick Murphy en la lomita para tomar ventaja de 1-0 en la serie.

STANDING DE LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO (23 DE OCTUBRE DE 2026)

1) Naranjeros de Hermosillo = 9 JJ / 8 G / 1 P / .889.

2) Tomateros de Culiacán = 9 JJ / 6 G / 3 P / .667 / 2.0 Dif.

3) Charros de Jalisco = 9 JJ / 6 G / 3 P / .667 / 2.0 Dif.

4) Algodoneros de Guasave = 9 JJ / 6 G / 3 P / .667 / 2.0 Dif.

5) Águilas de Mexicali = 9 JJ / 5 G / 4 P / .556 / 3.0 Dif.

6) Yaquis de Obregón = 9 JJ / 5 G / 4 P / .556 / 3.0 Dif.

7) Cañeros de Los Mochis = 9 JJ / 3 G / 6 P / .333 / 5.0 Dif.

8) Mayos de Navojoa = 8 JJ / 2 G / 6 P / .250 / 5.0 Dif.

9) Venados de Mazatlán = 9 JJ / 2 G / 7 P / .222 / 5.0 Dif.

10) Jaguares de Nayarit = 8 JJ / 1 G / 7 P / .125 / 6.0 Dif.