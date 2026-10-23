San Luis doma al Atlante con un golazo

Domaron al Potro. En uno de los partidos con peor asistencia en el Apertura 2026, Atlético San Luis venció 0-1 al Atlante en el Estadio Banorte. Tras un somnífero primer tiempo, los potosinos derrotaron a los dirigidos por Miguel Herrera con un gol solitario de Benjamín Galdames, el cual los acerca a ellos a Liguilla, mientras que a los azulgranas los deja casi eliminados.

Con menos de 10 mil aficionados en el Estadio Azteca, ambos equipos se disputaban sus aspiraciones de cara a la Liguilla del AP26. Una victoria le daba esperanzas a uno, mientras que la derrota dejaba al otro al borde de la lona, pues únicamente con nueve puntos por disputarse en lo que resta de la temporada regular, el margen de error ya no existe a estas alturas.

Walter Clar falló un penal en tiempo de compensación Mexsport

¿CÓMO FUE EL PARTIDO ENTRE ATLANTE Y ATLÉTICO SAN LUIS?

En la primera mitad, tanto los Potros como los potosinos tuvieron algunas aproximaciones al arco rival. Sin embargo, ninguno de los dos generaba peligro suficiente para abrir el marcador. Algunos tiros fuera del área por parte de Eugenio Pizzuto y Luis Calzadilla exigieron al arquero de San Luis, pero no pusieron en peligro real a Gibrán Lajud.

Fue hasta el tiempo de compensación de la primera parte cuando llegó una opción real de peligro. En una jugada a balón parado, Calzadilla remató de cabeza en el área chica y estuvo cerca de abrir el marcador, pero el guardameta de San Luis atajó de manera correcta y mandó al tiro de esquina la esférica. Tras esto, el marcador se fue 0-0 al descanso.

Para la segunda mitad, ninguno de los dos equipos realizó cambios. Y como en la primera parte, las jugadas de gol eran escasas. Sim embargo, cuando el partido pendía de un hilo y parecía que se reducía a juego de un gol, una genialidad de Benjamín Galdames se hizo presente para abrir la pizarra en el Coloso de Santa Ursula.

Al minuto 58, luego de una serie de rebotes, Felipe Mora ganó el balón y se lo entregó a Galdames. Dicho futbolista se perfiló al borde del área y con un remate a segundo poste que se coló en el ángulo venció a Oscar Jiménez, para así darle la ventaja momentáneamente al Atlético San Luis.

Gibrán Lajud fue el héroe de San Luis al detener el penal de Walter Clar en tiempo de compensación Mexsport

Tras esto, Miguel Herrera ahora sí realizó modificaciones en busca de rescatar el empate, opción que tuvo hasta el final del encuentro. Tras una revisión en el VAR, se marcó penalti para Atlante al minuto 93. Sin embargo, Gibrán Lajud se consagró como la gran figura del partido al atajarle el tiro a Walter Clar y así aseguró los tres puntos para San Luis.