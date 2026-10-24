Veracruz y Ahome disputan el título de la MLB Cup México 2026

La Liga Infantil y Juvenil de Veracruz y la Liga Municipal de Ahome, representante de Sinaloa, disputarán el campeonato de la MLB Cup México 2026, después de superar sus respectivos compromisos de semifinales en el Potosí Beisbol Park.

La final se celebrará este sábado a las 13:00 horas, con dos equipos que consiguieron su clasificación por caminos distintos: los veracruzanos dominaron su encuentro con una blanqueada, mientras los sinaloenses defendieron una ventaja mínima hasta el último out.

El conjunto de Veracruz aseguró su boleto al imponerse 7-0 a la Liga Sur Ojo de Agua, de Saltillo, Coahuila. Su actuación combinó una ofensiva que construyó una diferencia suficiente con un trabajo defensivo que impidió cualquier respuesta de sus adversarios.

Los veracruzanos llegarán a la definición después de resolver su semifinal sin permitir carrera, una muestra del equilibrio con el que buscarán completar su participación en el torneo y quedarse con el trofeo.

Ahome alcanza su primera final

La Liga Municipal de Ahome consiguió su primera clasificación a una final de esta competencia al derrotar 1-0 a la Liga Pequeña Ferrocarrilera, de Aguascalientes, en un encuentro cerrado que exigió mantener la concentración durante toda la jornada.

El pitcheo sinaloense fue determinante para conservar la diferencia. Ahome encontró la carrera que necesitaba y sostuvo la ventaja para asegurar su lugar en la disputa por el campeonato.

Los representantes de Sinaloa tendrán ahora el desafío de enfrentar a una novena veracruzana que viene de producir siete carreras. El contraste entre ambas semifinales acompañará una final inédita, con el título como recompensa para el ganador.

El receptor mexicano Brandon Valenzuela estará presente como invitado especial en la jornada de definición, en la que los jóvenes peloteros buscarán cerrar su participación con una victoria.

También se define el tercer lugar

La Liga Pequeña Ferrocarrilera de Aguascalientes y la Liga Sur Ojo de Agua de Coahuila jugarán antes por el tercer puesto. Su encuentro está programado para las 11:00 horas, en el campo cuatro.

Los dos conjuntos tendrán una última oportunidad de terminar el torneo con un triunfo, después de quedar fuera de la pelea por el campeonato en las semifinales.

El Potosí Beisbol Park recibirá así los encuentros que definirán las primeras posiciones de la MLB Cup México 2026, cuya última jornada reunirá a representantes de Veracruz, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.