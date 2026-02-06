OFICIAL: Termina la aventura de James en León y llega a la MLS con Minnesota United

Lo que había trascendido en los últimos días ya es oficial. James Rodríguez cerró su etapa en la Liga MX y fue presentado este viernes como nuevo jugador del Minnesota United, marcando así el inicio de su etapa en la Major League Soccer.

El club estadounidense confirmó la contratación a través de sus redes sociales, poniendo fin a una novela que se había extendido por varios meses desde que el colombiano quedó como agente libre tras concluir su contrato con León.

James firmó contrato hasta junio de 2026, con una opción de extensión por al menos seis meses más, de acuerdo con lo detallado por la directiva del equipo durante la conferencia de presentación.

De esta forma, Minnesota apuesta por la jerarquía y experiencia del mediocampista colombiano de 34 años, quien llega con el objetivo de mantener ritmo competitivo rumbo al Mundial. Aunque no ocupará plaza de jugador franquicia, el club lo visualiza como una pieza clave dentro del nuevo proyecto deportivo.

La salida de James de León pone punto final a un ciclo de 34 partidos oficiales, en los que registró cinco goles y nueve asistencias. En su primer torneo con el conjunto esmeralda alcanzó los Cuartos de Final, mientras que en el certamen más reciente el equipo quedó fuera de la Liguilla.

Desde el entorno de Minnesota, la directiva destacó que la llegada del colombiano encaja con la idea de un futbol más expansivo y creativo, además de reforzar una de las fortalezas del equipo: las jugadas a balón parado. La expectativa es que su liderazgo y visión de campo tengan impacto inmediato en el funcionamiento colectivo.

Con este movimiento, James suma un nuevo capítulo a una carrera marcada por constantes cambios de club desde su salida de Banfield en 2010 rumbo al Porto. En el continente, Minnesota se convierte en su cuarto equipo, tras sus etapas en Argentina, Brasil y México.

En lo deportivo, el colombiano viene de un momento destacado con su selección. Fue Balón de Oro de la Copa América 2024, con un gol y seis asistencias, y lideró a Colombia hasta la final. En total, acumula 122 partidos y 31 goles con el combinado nacional.

Minnesota United podría contar con James desde la primera jornada de la temporada, cuando el equipo de la Conferencia Oeste debute el 21 de febrero frente a Austin FC. Además, aunque el club no disputa la Concacaf Champions Cup, el colombiano podría volver a medirse ante equipos de la Liga MX si permanece hasta diciembre, cuando se dispute la Leagues Cup.