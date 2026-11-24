Más de 10 meses después de una polémica final, Senegal volvió a ser oficialmente campeón de la Copa Africana de Naciones, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió a su favor la disputa legal por el título ante Marruecos.

El organismo anuló la decisión que tomó la Confederación Africana de Futbol (CAF) el pasado 17 de marzo, cuando despojó a Senegal del campeonato y le otorgó a Marruecos una victoria por 3-0 sobre la mesa.

Senegal había conquistado su segundo título continental al imponerse 1-0 en tiempos extras en la final disputada el 18 de enero en Rabat, gracias a una anotación de Pape Gueye, en un encuentro que estuvo marcado por la controversia arbitral.

En el tiempo agregado, el árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala señaló un penal a favor de Marruecos, lo que provocó que la mayoría de los futbolistas senegaleses abandonaran el terreno de juego en señal de protesta.

Sadio Mané, capitán de Senegal, permaneció en la cancha y, minutos después, sus compañeros regresaron para continuar con el encuentro.

Brahim Díaz, futbolista del Real Madrid, desperdició la oportunidad de darle el campeonato a Marruecos al fallar el penal, antes de que Senegal resolviera el encuentro en la prórroga.

El fallo no implica la eliminación de las sanciones disciplinarias que recibieron la Federación de Futbol de Senegal, el seleccionador Pape Thiaw y algunos de sus jugadores, pues éstas fueron producto de procedimientos independientes.

El TAS respaldó la decisión del árbitro

El Tribunal de Arbitraje Deportivo determinó que la decisión de reanudar el encuentro estaba dentro de las facultades del árbitro, quien consideró que existían las condiciones necesarias para continuar con la final.

Los argumentos de Marruecos se sustentaron en los artículos 82 y 84 del reglamento de la competencia, relacionados con el abandono del terreno de juego por parte de una selección.

Sin embargo, el TAS estableció que dichos artículos únicamente eran aplicables cuando el comportamiento de un equipo provocaba la suspensión definitiva del encuentro, situación que no ocurrió en Rabat.

El organismo también reconoció que el árbitro tomó su decisión en un ambiente de extrema tensión, pero descartó que su actuación fuera arbitraria o estuviera condicionada por factores ajenos al juego.

Ocho meses de batalla legal

Senegal presentó su recurso ante el TAS el pasado 25 de marzo, ocho días después de perder el campeonato en los escritorios de la Confederación Africana de Futbol.

La audiencia se celebró el 8 de octubre, a puerta cerrada, en Lausana, Suiza, y este martes se notificó a las partes involucradas la resolución.

El fallo no implica la eliminación de las sanciones disciplinarias que recibieron la Federación de Futbol de Senegal, el seleccionador Pape Thiaw y algunos de sus jugadores, pues éstas fueron producto de procedimientos independientes.

Con la resolución, Senegal recuperó su segunda corona continental y Marruecos perdió el campeonato que le había sido otorgado administrativamente.