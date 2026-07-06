¿Hubo progreso de México en el Mundial? Un caótico ciclo maquillado por unos cuantos buenos resultados

En realidad no hubo progreso; en cambio, hubo un final de ciclo lleno de emoción. El técnico Javier Aguirre sabe que se avanzó nulamente y, en medio de la resaca, rescata una sola cosa: "volvió a existir identidad y profesionalizamos la Femexfut. Hoy, los jugadores tienen deseos de venir".

Las sensaciones son algo diferentes al Mundial pasado en Qatar, donde México fue eliminado en fase de grupos. Si en aquella ocasión se tocó fondo, en esta da la impresión de que la esperanza es el único bastón sobre el cual sostenerse.

El ciclo mundialista, que tenía a México como coanfitrión del Mundial 2026, fue sofocante. Arrancó con una decisión precipitada —que no podría decirse errónea— de tener como técnico a Diego Cocca, bicampeón con el Atlas, contratado por el director de Selecciones Nacionales en febrero. Por cierto, en aquella presentación no estuvo presente el presidente de la Femexfut, Yon de Luisa.

Lo que mal inicia...

A los tres meses, Cocca reventó al ser goleado por Estados Unidos en la Nations League.

Diego Cocca no le fue bien en el Tri. Mexsport

Vino entonces una reingeniería con Juan Carlos Rodríguez como presidente electo de la Femexfut. No tardó en arrepentirse y viró hacia un cargo de comisionado, tratando de cerrar todos los frentes económicos, pero imposibilitado de unir a los dueños.

Mientras tanto, a mediados de 2023, el técnico elegido fue Jaime Lozano, que cargaba una medalla de bronce en Tokio 2021, pero quien había dejado botado el trabajo en selecciones menores para irse a un equipo de la liga. Con el Jimmy —uno de los más grandes errores— se ganó la Copa Oro cuando Santiago Giménez brillaba, pero se perdió la Copa América en fase de grupos.

Se recordará por siempre a Juan Carlos Rodríguez diciendo: "El técnico con el que vamos a llegar al Mundial es Jaime Lozano, tiene todo nuestro apoyo". Pero en realidad, cuando le propusieron ponerle de ayudante a un técnico de mayor rango, les renunció en julio de 2024.

Duilio Davino consigue un ejercito de trabajadores

Un año antes llegó también Duilio Davino a la Dirección de Selecciones Nacionales, cargo que dejó vacante Jaime Ordiales, y empezó a trabajar con Ivar Sisniega como presidente ejecutivo de la Femexfut.

Ivar Sisniega y Duilio Davino fueron los encargados de tomar decisiones en este ciclo. Especial

Juan Carlos Rodríguez, como comisionado, convenció a Javier Aguirre de volver pagándole un millón más de lo presupuestado por año, lo que redondeó en 2.8 millones de dólares anuales. El Vasco, al ver la categoría del incendio que debía apagar, se sustentó en lo monetario.

A todo esto, Juan Carlos Rodríguez renunció en diciembre de 2024, a seis meses del Mundial, por reconocer que los intereses entre los dueños estaban divididos.

A Aguirre le impusieron a Rafa Márquez

Lo deportivo quedó en un Javier Aguirre que tuvo total libertad para manejar al grupo, y le fue impuesto Rafael Márquez en agosto de 2024, a quien le debería de dar la estafeta —como sucedió— cuando concluyera el Mundial.

Javier Aguirre terminó su tercer ciclo con México. Héctor López

En agosto, con Aguirre, llegó todo un ejército contratado por la Femexfut de 45 personas, entre nutriólogos, fisioterapeutas, psicólogos, preparadores físicos, auxiliares, analistas y demás, que se mantendrá trabajando en el siguiente ciclo.

Que las cosas cambien será cuestión de que los propios directivos lo permitan.