¿De vuelta a las raíces? James Rodríguez rechaza ofertas en Italia pensando en su vuelta a Colombia

James Rodríguez está por definir en las próximas horas si se suma al proyecto del club Atlético Nacional. Hasta el momento son los medios de comunicación de Colombia los que dan por un hecho que hay un acuerdo entre el talentoso mediocampista con el club y que se están afinando detalles para que se estampe su firma.

Después de su corta estancia en la MLS, y tras quedar como agente libre después de la Copa del Mundo 2026, se esperaba que el capitán de la selección colombiana llegara a la segunda división de Italia con el Avellino 1912, que le abrió la puerta para volver a formar parte del balompié del Viejo Continente.

James Rodríguez en el Minnesota United, donde únicamente disputó 6 partidos en la MLS. X: @MNUFC

La más reciente información estipula que Rodríguez rechazó la oferta de la Serie B y valora seriamente volver a la liga donde comenzó su camino como profesional hace muchos años. Por su parte, el Atlético Nacional publicó dos videos en sus redes sociales en los que hace referencia al número ‘10’, lo que encendió las alarmas entre los aficionados.

De confirmarse la noticia, será un golpe mediático al repatriar al referente del futbol colombiano a nivel mundial en los últimos años, después de que la última vez que jugó el mediocampista en su país fue hace 18 años, antes de partir al balompié argentino.

James Rodríguez: La trayectoria del ‘10’ de Colombia

A lo largo de dos décadas, James Rodríguez ha vestido las camisetas de algunos de los clubes más importantes de Europa, así como equipos de Catar, México, Estados Unidos y Sudamérica:

Envigado (2006-2008) – Colombia.

Banfield (2008-2010) – Argentina.

Porto (2010-2013) – Portugal.

Monaco (2013-2014) – Francia.

Real Madrid (2014-2017) – España.

Bayern Múnich (2017-2019) – Alemania.

Real Madrid (2019-2020) – España (segunda etapa).

Everton (2020-2021) – Inglaterra.

Al-Rayyan (2021-2022) – Catar.

Olympiacos (2022-2023) – Grecia.

São Paulo (2023-2024) – Brasil.

Rayo Vallecano (2024) – España.

Club León (2025) – México.

Minnesota United (2026) – Estados Unidos.

Su etapa más sobresaliente fue en el Real Madrid, cuando compartió vestidor con figuras como: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema, Luka Modrić, Casemiro, Toni Kroos, Marcelo, Sergio Ramos, Keylor Navas, entre otros.

James Rodríguez en su etapa con el Real Madrid, club donde conquistó dos Champions League y dos títulos de LaLiga. @LaLiga

Con el conjunto merengue se hizo acreedor de 10 títulos en colectivo:

2 Liga española.

Liga española. 2 Champions League.

2 Mundiales de Clubes.

2 Supercopa de la UEFA.

1 Supercopa de España.

A nivel internacional con la selección de Colombia, Rodríguez se convirtió en un referente indiscutible del combinado nacional, ganando la Bota de Oro del Mundial 2014 (en el que llegó a los cuartos de final) y a ser reconocido como el Mejor Jugador de la Copa América 2024 (torneo en el que jugó la final contra Argentina).

El cierre del mercado de fichajes para jugadores libres en el Futbol Profesional Colombiano (FPC) cierra el 11 de septiembre, por lo que el futuro del futbolista de 35 años estará por conocerse en las próximas horas.