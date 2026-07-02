¡Oficial! Fechas, horarios, etapas, sedes y dónde ver el Tour de Francia 2026 de Isaac del Toro

Este sábado 4 de julio, Isaac del Toro hará su debut en el Tour de Francia como integrante del UAE Team Emirates. Será la primera participación del ciclista mexicano en la competencia más importante del ciclismo mundial.

La expectativa alrededor de Del Toro creció después de conquistar el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes y finalizar en el segundo lugar del Giro de Italia 2025, además de conseguir otros triunfos en distintas competencias del calendario europeo.

En total, 184 ciclistas distribuidos en 23 equipos recorrerán 3 mil 320 kilómetros a lo largo de las 21 etapas de la edición 113 Tour de Francia.

Durante 2025, Isaac del Toro tuvo múltiples victorias en el calendario europeo. AFP

Calendario completo del Tour de Francia 2026

A continuación, el calendario completo del Tour de Francia con fechas, horarios (tiempo del centro de México), tipo de etapa, recorrido y los dos días de descanso.

Sábado 4 de julio | Etapa 1 (Contrarreloj por equipos) | 08:05 horas | Barcelona - Barcelona | 19 km

Domingo 5 de julio | Etapa 2 (Ondulada) | 05:45 horas | Tarragona - Barcelona | 182 km

Lunes 6 de julio | Etapa 3 (Montaña) | 04:10 horas | Granollers - Les Angles | 196 km

Martes 7 de julio | Etapa 4 (Ondulada) | 06:10 horas | Carcasona - Foix | 182 km

Miércoles 8 de julio | Etapa 5 (Llana) | 06:05 horas | Lannemezan - Pau | 158 km

Jueves 9 de julio | Etapa 6 (Montaña) | 04:25 horas | Pau - Gavarnie-Gèdre | 186 km

Viernes 10 de julio | Etapa 7 (Llana) | 05:15 horas | Hagetmau - Burdeos | 175 km

Sábado 11 de julio | Etapa 8 (Llana) | 05:15 horas | Périgueux - Bergerac | 182 km

Domingo 12 de julio | Etapa 9 (Ondulada) | 05:35 horas | Malemort - Ussel | 185 km

Lunes 13 de julio | Día de descanso

Martes 14 de julio | Etapa 10 (Montaña) | 05:10 horas | Aurillac - Le Lioran | 167 km

Miércoles 15 de julio | Etapa 11 (Llana) | 05:50 horas | Vichy - Nevers | 161 km

Jueves 16 de julio | Etapa 12 (Llana) | 05:30 horas | Magny-Cours - Chalon-sur-Saône | 181 km

Viernes 17 de julio | Etapa 13 (Ondulada) | 05:00 horas | Dole - Belfort | 205 km

Sábado 18 de julio | Etapa 14 (Montaña) | 05:10 horas | Mulhouse - Le Markstein | 155 km

Domingo 19 de julio | Etapa 15 (Montaña) | 05:10 horas | Champagnole - Plateau de Solaison | 184 km

Lunes 20 de julio | Día de descanso

Martes 21 de julio | Etapa 16 (Contrarreloj individual) | 05:00 horas | Évian - Thonon-les-Bains | 26 km

Miércoles 22 de julio | Etapa 17 (Llana) | 05:20 horas | Chambéry - Voiron | 175 km

Jueves 23 de julio | Etapa 18 (Montaña) | 04:35 horas | Voiron - Orcières-Merlette | 185 km

Viernes 24 de julio | Etapa 19 (Montaña) | 06:00 horas | Gap - Alpe d’Huez | 128 km

Sábado 25 de julio | Etapa 20 (Montaña) | 03:20 horas | Bourg d’Oisans - Alpe d’Huez | 171 km

Domingo 26 de julio | Etapa 21 (Llana) | 08:15 horas | Thoiry - París | 130 km

Isaac del Toro conquistó el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026 AFP

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en México?

El Tour de Francia 2026 podrá seguirse en México a través de ESPN, que ofrecerá la transmisión de las etapas en televisión de paga y resúmenes de la competencia.

En plataformas de streaming, toda la actividad estará disponible mediante Disney+ Premium.

La participación de Isaac del Toro representa uno de los momentos más importantes para el ciclismo mexicano en los últimos años. El corredor del UAE Team Emirates afrontará por primera vez las tres semanas del Tour de Francia, considerado el máximo escenario del ciclismo, en una edición que recorrerá 3 mil 320 kilómetros antes de concluir el 26 de julio con la tradicional llegada a París.