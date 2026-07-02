¡Oficial! Fechas, horarios, etapas, sedes y dónde ver el Tour de Francia 2026 de Isaac del Toro
El ciclista mexicano Isaac del Toro tendrá su primera participación en el Tour de Francia con el UAE Team Emirates
Este sábado 4 de julio, Isaac del Toro hará su debut en el Tour de Francia como integrante del UAE Team Emirates. Será la primera participación del ciclista mexicano en la competencia más importante del ciclismo mundial.
La expectativa alrededor de Del Toro creció después de conquistar el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes y finalizar en el segundo lugar del Giro de Italia 2025, además de conseguir otros triunfos en distintas competencias del calendario europeo.
En total, 184 ciclistas distribuidos en 23 equipos recorrerán 3 mil 320 kilómetros a lo largo de las 21 etapas de la edición 113 Tour de Francia.
Calendario completo del Tour de Francia 2026
A continuación, el calendario completo del Tour de Francia con fechas, horarios (tiempo del centro de México), tipo de etapa, recorrido y los dos días de descanso.
Sábado 4 de julio | Etapa 1 (Contrarreloj por equipos) | 08:05 horas | Barcelona - Barcelona | 19 km
Domingo 5 de julio | Etapa 2 (Ondulada) | 05:45 horas | Tarragona - Barcelona | 182 km
Lunes 6 de julio | Etapa 3 (Montaña) | 04:10 horas | Granollers - Les Angles | 196 km
Martes 7 de julio | Etapa 4 (Ondulada) | 06:10 horas | Carcasona - Foix | 182 km
Miércoles 8 de julio | Etapa 5 (Llana) | 06:05 horas | Lannemezan - Pau | 158 km
Jueves 9 de julio | Etapa 6 (Montaña) | 04:25 horas | Pau - Gavarnie-Gèdre | 186 km
Viernes 10 de julio | Etapa 7 (Llana) | 05:15 horas | Hagetmau - Burdeos | 175 km
Sábado 11 de julio | Etapa 8 (Llana) | 05:15 horas | Périgueux - Bergerac | 182 km
Domingo 12 de julio | Etapa 9 (Ondulada) | 05:35 horas | Malemort - Ussel | 185 km
Lunes 13 de julio | Día de descanso
Martes 14 de julio | Etapa 10 (Montaña) | 05:10 horas | Aurillac - Le Lioran | 167 km
Miércoles 15 de julio | Etapa 11 (Llana) | 05:50 horas | Vichy - Nevers | 161 km
Jueves 16 de julio | Etapa 12 (Llana) | 05:30 horas | Magny-Cours - Chalon-sur-Saône | 181 km
Viernes 17 de julio | Etapa 13 (Ondulada) | 05:00 horas | Dole - Belfort | 205 km
Sábado 18 de julio | Etapa 14 (Montaña) | 05:10 horas | Mulhouse - Le Markstein | 155 km
Domingo 19 de julio | Etapa 15 (Montaña) | 05:10 horas | Champagnole - Plateau de Solaison | 184 km
Lunes 20 de julio | Día de descanso
Martes 21 de julio | Etapa 16 (Contrarreloj individual) | 05:00 horas | Évian - Thonon-les-Bains | 26 km
Miércoles 22 de julio | Etapa 17 (Llana) | 05:20 horas | Chambéry - Voiron | 175 km
Jueves 23 de julio | Etapa 18 (Montaña) | 04:35 horas | Voiron - Orcières-Merlette | 185 km
Viernes 24 de julio | Etapa 19 (Montaña) | 06:00 horas | Gap - Alpe d’Huez | 128 km
Sábado 25 de julio | Etapa 20 (Montaña) | 03:20 horas | Bourg d’Oisans - Alpe d’Huez | 171 km
Domingo 26 de julio | Etapa 21 (Llana) | 08:15 horas | Thoiry - París | 130 km
¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en México?
El Tour de Francia 2026 podrá seguirse en México a través de ESPN, que ofrecerá la transmisión de las etapas en televisión de paga y resúmenes de la competencia.
En plataformas de streaming, toda la actividad estará disponible mediante Disney+ Premium.
La participación de Isaac del Toro representa uno de los momentos más importantes para el ciclismo mexicano en los últimos años. El corredor del UAE Team Emirates afrontará por primera vez las tres semanas del Tour de Francia, considerado el máximo escenario del ciclismo, en una edición que recorrerá 3 mil 320 kilómetros antes de concluir el 26 de julio con la tradicional llegada a París.