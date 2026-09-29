¡Gracias, Barcelona! Kansas City reconoce a Yamal y Raphinha por inspirar su festejo en la NFL

El futbol español y la NFL volvieron a cruzar sus caminos de una manera inesperada. Los integrantes de los Jefes de Kansas City, Xavier Worthy y Kenneth Walker III, llamaron la atención al celebrar sus anotaciones con un festejo inspirado en Lamine Yamal y Raphinha, las figuras del FC Barcelona.

La celebración, que se ha convertido en una de las imágenes reconocibles de los futbolistas blaugranas, llegó ahora a los emparrillados y rápidamente generó reacciones entre aficionados del futbol y del futbol americano.

Xavier Worthy y Kenneth Walker III llevan el festejo del Barcelona a la NFL

Los Jefes de Kansas City compartieron en sus redes sociales imágenes de Xavier Worthy y Kenneth Walker III junto a una fotografía de Lamine Yamal y Raphinha, destacando la similitud entre ambas celebraciones.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje: “Gracias por la inspiración para el festejo Barcelona”.

En las imágenes, los jugadores de la NFL aparecen realizando un movimiento similar al de las estrellas del Barcelona, con el brazo derecho levantado y las manos unidas.

La recreación se produjo durante las primeras semanas de la temporada de la NFL y rápidamente llamó la atención en redes sociales por la conexión entre dos de los deportes con mayor alcance internacional.

¿De dónde viene el festejo de Lamine Yamal y Raphinha?

Aunque actualmente la celebración está estrechamente relacionada con Lamine Yamal y Raphinha, este tipo de festejos coordinados entre compañeros tiene antecedentes en el futbol europeo.

Los aficionados también han recordado celebraciones realizadas anteriormente por duplas como Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku con la selección de Bélgica.

Sin embargo, la popularidad alcanzada actualmente por Yamal y Raphinha permitió que el festejo trascendiera el futbol y llegara hasta otros escenarios deportivos, como la NFL.

El futbol y la NFL vuelven a cruzar sus culturas

La celebración de Worthy y Walker III representa otro ejemplo de cómo los elementos de la cultura futbolística pueden incorporarse a otros deportes.

El fenómeno también muestra el alcance internacional de figuras como Lamine Yamal y Raphinha, cuyos festejos son reconocidos más allá de los aficionados habituales del futbol español.

En esta ocasión, la celebración pasó del Barcelona a la NFL, con Xavier Worthy y Kenneth Walker III como protagonistas de una inesperada conexión entre el futbol europeo y el futbol americano.