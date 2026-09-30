Jorge Kahwagi Macari tuvo un récord invicto en el boxeo
Jorge Kahwagi tuvo un récord de victorias en su etapa como boxeador profesional, iniciándose en el deporte en noviembre de 2001
Jorge Kahwagi Macari falleció a la edad de 58 años. Dentro de sus diversas actividades, se dedicó al boxeo, dejando un récord invicto en la disciplina.
Kahwagi registró 11 peleas profesionales en el periodo de 2001 y 2005, ganando todas por nocaut. Asimismo, se coronó en el peso crucero nacional en 2002.
Dentro de los títulos que consiguió, ostentó los cinturones latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.
“El Consejo Mundial de Boxeo (WBC), encabezado por su presidente Mauricio Sulaimán Saldívar, expresa su más sentido pésame por la dolorosa partida física de un gran amigo, deportista y destacada figura pública de México: Jorge Kahwagi Macari, quien falleció este 30 de septiembre de 2026 a la edad de 58 años”, indicó el organismo.
En 2015 regresó al boxeo y se llevó la victoria ante Ramón Olivas en 40 segundos, después de que el réferi detuviera la pelea tras un golpe en la mandíbula. El combate se realizó en Filipinas.
Jorge Kahwagi inició su carrera boxística ante Perry Williams en noviembre de 2001, llevándose la victoria en el Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco, California.
En México, disputó 6 de sus 12 combates, algunos también los realizó en España y Estados Unidos.