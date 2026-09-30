Jorge Kahwagi Macari tuvo un récord invicto en el boxeo

Jorge Kahwagi Macari falleció a la edad de 58 años. Dentro de sus diversas actividades, se dedicó al boxeo, dejando un récord invicto en la disciplina.

Kahwagi registró 11 peleas profesionales en el periodo de 2001 y 2005, ganando todas por nocaut. Asimismo, se coronó en el peso crucero nacional en 2002.

Jorge Kahwagi Macari disputó 12 peleas, llevándose la victoria en todas ellas Mexsport

Dentro de los títulos que consiguió, ostentó los cinturones latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

“El Consejo Mundial de Boxeo (WBC), encabezado por su presidente Mauricio Sulaimán Saldívar, expresa su más sentido pésame por la dolorosa partida física de un gran amigo, deportista y destacada figura pública de México: Jorge Kahwagi Macari, quien falleció este 30 de septiembre de 2026 a la edad de 58 años”, indicó el organismo.

En 2015 regresó al boxeo y se llevó la victoria ante Ramón Olivas en 40 segundos, después de que el réferi detuviera la pelea tras un golpe en la mandíbula. El combate se realizó en Filipinas.

Jorge Kahwagi inició su carrera boxística ante Perry Williams en noviembre de 2001, llevándose la victoria en el Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco, California.

La última pelea de Jorge Kahwagi Macari se dio en julio de 2015 Mexsport

En México, disputó 6 de sus 12 combates, algunos también los realizó en España y Estados Unidos.