Esteban Ocon dejará Haas al final de la temporada de F1 2026

Haas separará su camino de Esteban Ocon al finalizar la temporada 2026 de Fórmula 1; la decisión se hizo oficial este miércoles. El francés llegó a la escudería estadounidense para el campeonato de 2025, después de terminar su etapa con Alpine, y disputará sus últimas carreras con el equipo.

Ocon dejó claro que busca continuar en la Fórmula 1 para 2027, aunque todavía no tiene un asiento confirmado para la próxima temporada. El piloto francés aseguró que su salida de la escudería no representa el final de su carrera en la categoría y que mantiene la motivación para continuar compitiendo.

Un asiento libre para la temporada 2027

La salida de Ocon deja disponible uno de los dos lugares de Haas para la próxima temporada. Oliver Bearman tiene asegurada su continuidad, por lo que la escudería deberá definir quién ocupará el segundo monoplaza.

Entre las opciones que Haas ha evaluado aparece el brasileño Rafael Câmara, integrante de la Ferrari Driver Academy y piloto de Fórmula 2. El joven ya tuvo la oportunidad de probar un monoplaza de Haas en las pruebas con autos de temporadas anteriores.

Otro de los nombres considerados es Leonardo Fornaroli, actual campeón de Fórmula 2, quien también ha participado en las evaluaciones de la escudería. Ryo Hirakawa, piloto reserva de Haas y vinculado con Toyota, completa la lista de opciones que han sido relacionadas con el asiento.

Por ahora, Haas no ha confirmado quién ocupará el lugar que dejará Ocon, por lo que la decisión permanece pendiente de cara al próximo campeonato.

¿Cuál podría ser el futuro de Esteban Ocon?

Con su salida de Haas, Ocon deberá encontrar una alternativa para continuar en la Fórmula 1 durante 2027. El francés cuenta con experiencia en cuatro equipos de la categoría y suma una victoria y cuatro podios desde su debut.

Su triunfo llegó en el Gran Premio de Hungría de 2021, cuando consiguió la primera victoria de su carrera con Alpine. Antes también compitió para Manor y Force India, además de formar parte del programa de jóvenes pilotos de Mercedes.

Ocon aún no tiene un asiento confirmado para 2027, pero su salida de Haas abre una nueva etapa en su carrera. Mientras el francés busca definir su futuro, la escudería estadounidense deberá elegir al piloto que acompañará a Bearman la próxima temporada.