"El último baile" con la Selección Mexicana le está doliendo a Memo Ochoa 

El guardameta Guillermo Ochoa toma con nostalgia los últimos momentos como jugador de la Selección Mexicana. Tiene 40 años, bien vividos entre Mundiales y atajadas épicas, aunque no evitó el malestar emocional.

"Trato de hacerlo en esta última etapa, lo he vivido con mucho cariño y claro que lo voy a extrañar. Momentos buenos, amargados, buenos cuando vas a Mundiales y disfrutas. Hay momentos negativos y que no te ves en la cancha jugando, los tomo como reto personal, algo a superar, crecer, aprendí, lo busqué hasta el cansancio, un momento bonito después con mi debut en Brasil 2014, es especial contra Camerún, claro el juego con Brasil marcó mi vida".

Pero la tristeza no es ajena, incluso en los choques generacionales dentro de la concentración de la Selección Mexicana.

"Un poco de nostalgia con. la carrera que llega a su fin, mis compañeros me preguntan cosas de torneos, debut, dicen que me veían de chicos en la televisión, otros tenían dos ó tres años, es difícil, el otro día la generación del 86' nos visitó (al CAR) y el único que había nacido era yo, hay cosas bonitas que los compañeros me reconocen, me tienen cariño, entonces disfrutando con esa nostalgia... Me voy con la cabeza en alto en la Selección, por cada viaje y concentración que las tengo muy presentes".

El portero procedente del Limassol de Chipre, con su segundo ciclo en Europa, hizo un análisis del crecimiento del futbol mexicano.

"Se ha encontrado una estabilidad, económicamente es estable la liga, la mayoría de los equipos - espero que sí-, siempre cumplen con los contratos, pagos, hay cosas que han tratado para bien o mal, en lo deportivo posiblemente el ascenso y descenso que sin duda favorecía, pero entiendes que hay cosas detrás y es difícil, ha evolucionado pero no al paso que nos gustaría".

Memo Ochoa fue cuestionado también por perder la titularidad, la cual está en manos de Raúl Rangel. Sin embargo, Ochoa presume que su mentalidad es grupal.

"Lo decide Javier, si decide no ponerme está bien, puede pasar cualquier cosa, uno aquí está para sumar, ofrecer, si requiere de mis servicios hay que estar preparado".