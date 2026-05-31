Ochoa llega al sexto Mundial y con la competencia que hay ¿Será titular?

En el penúltimo partido de preparación rumbo al Mundial 2026, Guillermo Ochoa volvió a ver minutos con la Selección Mexicana, después de casi dos años sin actividad con el Tricolor.

Ante Australia, el histórico guardameta ingresó en el segundo tiempo y fue recibido con una ovación. Paco Memo respondió con intervenciones sólidas, incluyendo una destacada atajada que recordó sus mejores momentos.

Memo Ochoa en el juego de México vs Australia MEXSPORT

De cara al debut de México en el Mundial ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, Javier Aguirre rotó a sus porteros por primera vez y le dio minutos valiosos al veterano, dejando en tela de juicio si Ochoa podrá disputar un partido en la justa mundialista.

¿Cómo llega Ochoa al Mundial? La actualidad del mexicano

Guillermo Ochoa, de 40 años, llega al Mundial 2026 tras una temporada en el AEL Limassol de Chipre, donde buscó retomar ritmo competitivo después de muchos meses sin actividad en clubes.

El guardameta decidió parar su actividad club para enfocarse de lleno en la preparación con México, reportando al CAR en mayo.

A una edad en la que la mayoría de los porteros ya han colgado los guantes, Memo sigue activo y con la ilusión de poder entrar a la historia como uno de los tres jugadores en disputar seis Copas del Mundo.

Sin embargo, la duda radica en si su nivel actual, con menor continuidad en club, alcanza para sostener la exigencia de un torneo como local, donde la presión será máxima desde el partido inaugural.

La competencia de Ochoa: el Tala Rangel y Carlos Acevedo

Faltan un par de semanas para que México viva su primer partido en el Mundial ante Sudáfrica y aún permanece un poco la duda sobre si Ochoa podrá ser el portero titular en este cotejo, sin embargo, no tendrá un camino sencillo.

Raúl Rangel ha sido el portero más consistente en las últimas convocatorias y el principal candidato a la titularidad para Javier Aguirre. El guardameta de Chivas, de 26 años, ofrece salida con los pies, alcance físico y un ritmo competitivo alto que se adapta al estilo que busca el Vasco.

Guillermo Ochoa junto al 'Tala' Rangel. Mexsport

El ‘Tala’ ha sido el titular en la mayoría de los partidos en esta tercera etapa de Javier Aguirre. Ante la lesión de Malagón, el rojiblanco representa un recambio natural y se perfila como el principal contendiente de Memo en el arco mexicano.

Carlos Acevedo, por su parte, se perfila como una opción sólida de segundo portero. El capitán de Santos Laguna aporta seguridad y experiencia en Liga MX, y su presencia en la concentración final habla de la profundidad que tiene México en la posición.

Carlos Acevedo volvió a defender la portería de la Selección Mexicana luego de una ausencia de más de 3 años con el equipo mayor. MEXSPORT

La competencia en el arco de la Selección Mexicana para Paco Memo es real y muy fuerte, sin embargo, sueña con disputar minutos y escribir su nombre con México en letras doradas.

¿Hay posibilidades de que Ochoa pueda jugar el Mundial?

Guillermo Ochoa tiene una posibilidad real de que tenga minutos con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el propio Javier Aguirre confirmó que todos tienen posibilidades de jugar, sin embargo, no garantizada de ser el portero titular el 11 de junio.

Su experiencia en mundiales, liderazgo y el impacto emocional que genera en el equipo y la afición son argumentos de peso que Aguirre difícilmente puede ignorar.

La ovación en Pasadena y sus intervenciones en este último partido, reflejan que Ochoa podría ser una buena opción bajo los arcos.

Sin embargo, los fundamentos actuales inclinan ligeramente la balanza hacia Tala Rangel por su mejor momento competitivo y proyección.

Ochoa sería un titular inspirado para el debut y partidos clave, pero el riesgo de su edad y menor ritmo club podría llevar a una rotación o a reservarlo para momentos específicos.

Todo se definirá en los entrenamientos finales y el último amistoso. Memo tiene la historia a su favor, pero el presente de la portería mexicana es más competitivo que nunca.