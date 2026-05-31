Giménez y su relación con los Mundiales: fuera en su mejor momento y convocado en medio de dudas 

Las épocas mundialistas parecen tener una extraña relación con Santiago Giménez. Cuando el delantero mexicano atraviesa su mejor momento, el Mundial se le escapa; cuando finalmente tiene el boleto asegurado, llega rodeado de dudas sobre su nivel futbolístico.

El primer golpe llegó rumbo a Catar 2022. Giménez vivía una etapa de crecimiento acelerado, se consolidaba como una de las grandes promesas del futbol mexicano y acumulaba actuaciones que alimentaban el debate sobre su ausencia en la lista final. Sin embargo, el entonces técnico, Gerardo Martino , decidió dejarlo fuera de la convocatoria, una determinación que todavía genera discusión.

Cuatro años después, la historia parece haberse invertido. Ahora sí estará en la Copa del Mundo de 2026, pero llega en el momento más complicado de los últimos años. Su primera temporada con el AC Milan estuvo marcada por las lesiones, la falta de continuidad y una sequía goleadora que encendió las alarmas.

Un problema en el tobillo lo obligó primero a seguir un tratamiento conservador y después a pasar por el quirófano a mediados de diciembre. La recuperación fue más larga de lo esperado y no volvió a jugar hasta el 21 de marzo, cuando ingresó de cambio en la victoria 3-2 frente al Torino.

Santiago Giménez vivió una complicada etapa con el AC Milán. Reuters

La falta de ritmo también se reflejó con la Selección Mexicana. Su último gol con el Tri fue del 9 de septiembre de 2025, cuando marcó el tanto con el que México rescató un empate ante Corea del Sur en un amistoso disputado en Nashville.

Consciente del contexto, Giménez prefiere enfocarse en la oportunidad que tiene enfrente. “Desde Catar hasta este Mundial fue un proceso de cuatro años donde los primeros tres años nos fue muy bien, metí muchos goles, tuve temporadas muy buenas y tocó que el último año lamentablemente me tocó operarme”, reconoció.

Aun así, el delantero asegura que cambió el chip. El Mundial que una vez le fue negado ahora lo espera. La incógnita es si podrá recuperar la versión que lo convirtió en el goleador que México soñó llevar a Catar y que hoy necesita más que nunca en casa.