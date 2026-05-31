Redes explotan contra el video de presentación del listado de la Selección Mexicana

El video final con el que la Federación Mexicana de Futbol presentó la lista de 26 seleccionados nacionales para el Mundial 2026 generó opiniones divididas, con los comentaristas de TUDN mostrándose a gusto con el mismo, mientras que en las redes sociales las opiniones han sido polarizadas.

El video contó con el uso de la voz de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, donde a través de escenas tanto de la Selección Mexicana, como del Estadio Ciudad de México y del país sufriendo tragedias como los terremotos de 1985 y 2017, pero reponiéndose a ellas, buscó transmitir un mensaje de unidad, no solo para apoyar al equipo mexicano, sino para dar una imagen al mundo de lo que representa haber nacido en esta tierra.

La voz de Chespirito, reproducida gracias al uso de inteligencia artificial, ha sido de los puntos más destacados por los aficionados en el posteo oficial de la cuenta de la Selección Nacional en X, antes Twitter.

“Chespirito regresando del más allá para presentar la lista de los jugadores convocados”, escribió un usuario, con otros alegrándose de escuchar de nueva cuenta la voz de un personaje reconocido en toda Latinoamérica.

Las quejas contra el video de presentación de los 26 seleccionados de Javier Aguirre

Sin embargo, la mayoría de los comentarios en la cuenta oficial resultaron en contra, especialmente por un video generado por IA en días pasados, que para muchos superó lo presentado de forma oficial.

“Este estuvo más chingon…como siempre valieron verga por eso la afición ya no cree en ustedes”, escribió un usuario.

“Gracias, pero nos quedamos con esta presentación... ¡has puesto el listón demasiado alto!”.

Para otros, el video lo tomaron como un mal pronóstico de lo que podría ser la participación de México en el Mundial en casa: “Puto video tan rancio y miserable. Puta lista más predecible y si, son los mismos que jugaron vs Australia…Nos van a hacer cagada en el mundial y no por los jugadores sino por la porquería de DT que tenemos”.

En otros casos, el video ni siquiera los hacía sentirse representados: “Váyanse a la verga pinche video habla de su gente, cuando este mundial y esta Selección Mexicana es de todos menos de los mexicanos”.