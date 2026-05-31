¡Canelo Álvarez, Eugenio Derbez y Checo Pérez! Famosos anuncian lista de la Selección Mexicana

El furor por el Mundial 2026 y el sentido de pertenencia con la Selección Nacional de México invitaron a personalidades de otros deportes y del mundo de la farándula a ser parte del anuncio de convocados por el seleccionador Javier Aguirre.

En un video alterno que la Federación Mexicana de Futbol compartió en redes sociales, los nombres de los 26 futbolistas mexicanos para el Mundial fueron evocados de una manera peculiar, al ritmo de la canción "Así Fue", de Juan Gabriel.

El video arranca con un emotivo discurso. El cantante Emmanuel hizo los honres: "Millones de mexicanos también resguardan el arco contigo...".

Le siguió Sergio Checo Pérez, piloto de Fórmula Uno: "y tu perseverancia hagan sentir orgulloso a todo México"; la exgolfista Lorena Ochoa, la jugadora de flag football Diana Flores, el beisbolista Randy Arozarena, el luchador Místico y el boxeador Saúl Canelo Álvarez son otros referentes del deporte nacional que contribuyeron.

Eugenio Derbez encabezó la participación de actores y músicos como Ximena Sariñana, Alejandro Fernández, Diego Boneta, Jaime Camil y Becky G; la exMiss Universo Ximena Navarrete también dedicó algunas palabras: "Millones de mexicanos apoyándote".

Sorprendió la intervención de Rafael Márquez, hoy auxiliar del seleccionador Javier Aguirre y quien heredará la dirección técnica una vez finalice el Mundial 2026.

"Confiamos en los jóvenes porque son el futuro de nuestro México", expresó el exdefensa Márquez, cinco veces mundialista y capitán de la Selección Mexicana.

Los exfutbolistas de diversas generaciones que marcaron la diferencia en diversas copas del mundo tuvieron su lugar en el audiovisual. Enrique Borja, Manuel Negrete, Fernando Quirarte, Hugo Sánchez, Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco.

"Te deseamos un gran Mundial", atizó el exportero y hoy analista de televisión Jorge Campos.

El próximo juego de la Selección Mexicana, ya con los 26 futbolistas confirmados al Mundial, será el 4 de junio contra Serbia, duelo amistoso a celebrarse en Toluca. Será el último ensayo. El debut en el Mundial será el 11 de junio en el Estadio Banorte, contra Sudáfrica.