Obed Vargas vs Álvaro Fidalgo; ambos mexicanos convocados para la Copa del Rey

El centrocampista mexicano, Obed Vargas, recibió su primer voto de confianza en el Atlético de Madrid, luego de que el técnico Diego Simeone lo convocara para el duelo contra el Real Betis de los Cuartos de final de la Copa del Rey.

Este jueves 5 de febrero podría haber dos debuts mexicanos. Por un lado, el de Obed Vargas y por el otro, el de Álvaro Fidalgo con el Real Betis, que también fue convocado para este partido que se jugará en el Estadio La Cartuja.

Para este compromiso, Diego Simeone convocó a 22 jugadores, donde Alexander Sorloth no entró en la convocatoria debido al traumatismo que sufrió en el partido ante Levante. Tampoco estará presente Johnny Cardoso por unas molestias en el último entrenamiento.

Este miércoles, Obed Vargas fue presentado y reiteró que cumple un sueño de poder jugar en el Atlético de Madrid.

“Venir al Atlético de Madrid para mí es un sueño hecho realidad. El club sabe el amor que le tengo, solo me imagino cosas increíbles y un sueño, la verdad. Nací en Alaska, de padres mexicanos. Durante mi carrera he tenido varios obstáculos para llegar al profesionalismo y creo que me identifico con lo que es el Atlético, coraje y corazón, nunca dejar de creer, luchar, y creo que ha sido lo que me ha llevado a estar donde estoy y desde niño me hice aficionado”, mencionó el jugador en sus primeras declaraciones como jugador colchonero.

Por su parte, Diego Simeone destacó que llegaron tres jugadores importantes al equipo y afirmó que, si llegaron al Atlético, es porque tienen condiciones.

“Son chicos que vienen evolucionando, está claro que, para llegar al Atlético de Madrid, condiciones las tienen, esperamos poder ayudarlos para que sean mejores y todo ese proceso que pueda aparecer, sea el menos tiempo posible porque está claro que los vamos a necesitar y estamos contentos que cada uno, con sus distintas características, pese a ser internos los dos nos van a ayudar, seguro”, declaró.