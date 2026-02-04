Larcamón asegura que Cruz Azul pudo golear a Vancouver y dejó corto el 3-0 

Nicolás Larcamón salió satisfecho, pero no del todo conforme. Tras la victoria 3-0 de Cruz Azul ante el Vancouver Whitecaps en el juego de ida de la Concacaf Champions Cup, el técnico celeste dejó claro que su equipo fue ampliamente superior y que, de haber sido más contundente, el marcador pudo ser todavía más amplio.

“El desarrollo del partido fue muy favorable para nosotros. Quizás podríamos ser más contundentes para llevarnos un resultado más abultado, pero también al mismo tiempo no fue un partido fácil”, señaló Larcamón, quien destacó que Cruz Azul supo imponer condiciones en un escenario complicado por el clima y el césped sintético. Incluso subrayó que no todos los equipos mexicanos lograron resultados positivos en circunstancias similares durante esta primera jornada del torneo.

El estratega argentino resaltó la jerarquía mostrada por sus jugadores, así como el enfoque con el que encararon el compromiso desde el primer minuto. Para Larcamón, la clave estuvo en la seriedad con la que Cruz Azul asumió el partido, sin dejarse distraer por factores externos. “Hay una marcada tendencia en la jerarquía a nuestro favor". Destaco la responsabilidad y la autoridad con la que resolvieron el partido, apuntó.

Fans del Azul durante su visita en Vancouver Mexsport

De cara a lo que viene, el técnico descartó que la falta de refuerzos sea una preocupación inmediata, pese al exigente calendario. Este sábado, La Máquina enfrentará a Toluca en la Liga MX, por lo que el principal objetivo es recuperar físicamente a sus futbolistas. “No son preocupaciones, nos ocupa el partido. Sabemos que va a ser una parada sumamente exigente, pero es apenas la quinta fecha de un torneo largo”, explicó.

Finalmente, Larcamón tranquilizó a la afición respecto a Gabriel “Toro” Fernández, quien salió con molestias. “Sintió una entrada muy brusca, creemos que no es nada mayor. Esperaremos los estudios para confirmar que fue solo un golpe”, concluyó.