Obed Vargas vs Álvaro Fidalgo: El insólito debut que enfrentaría a los mexicanos en España

El mercado de fichajes en Europa cerró con dos noticias que sacudieron el entorno del futbol mexicano. Primero, la sorpresiva llegada del joven Obed Vargas al Atlético de Madrid, procedente del Seattle Sounders, y apenas 24 horas después, el fichaje bomba de Álvaro Fidalgo con el Real Betis, dejando atrás su etapa de gloria con el América. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de dos caminos separados de adaptación en el viejo continente, el destino se encargó de convertirlo en una colisión inmediata.

Obed Vargas en el vestidor del Atlético de Madrid. Foto de X: @Atleti

Basta con revisar el calendario para darse cuenta de la increíble coincidencia: ambos futbolistas, ligados sentimental y deportivamente a la Selección Mexicana, podrían tener sus primeros minutos con sus nuevas camisetas enfrentándose entre sí, no una, sino dos veces en menos de una semana. La expectativa es máxima, pues tanto Diego Simeone como Manuel Pellegrini necesitan resultados inmediatos y podrían echar mano de sus nuevos refuerzos más pronto de lo esperado.

UNA SEMANA DE ALTO VOLTAJE: COPA DEL REY Y LALIGA

La primera cita con la historia está pactada para este mismo jueves 5 de febrero. El escenario será el Estadio de La Cartuja, donde el Real Betis recibirá al Atlético de Madrid en un duelo de vida o muerte correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa del Rey. Aquí es donde la afición azteca podría ver por primera vez a Obed Vargas defendiendo la rojiblanca y a Fidalgo vestido de verdiblanco, disputándose un boleto a las semifinales en un partido de eliminación directa.

Pero la rivalidad no terminará ahí. Apenas tres días después, el domingo 8 de febrero, ambos equipos se volverán a ver las caras. Esta vez, la batalla se trasladará al Estadio Metropolitano de Madrid para la Jornada 23 de LaLiga española. Con los Colchoneros marchando en la tercera posición con 45 puntos y los béticos persiguiéndolos en el quinto puesto con 35 unidades, el duelo promete sacar chispas. Sería el escenario perfecto para que el 'Maguito' demuestre su valía en su regreso a España y para que el nacido en Alaska justifique su salto a la élite europea.

EL SUEÑO DEL TRICOLOR Y LA META DEL MUNDIAL 2026

Más allá de los puntos y el pase de copa, este doble enfrentamiento tiene un sabor especial para el cuerpo técnico de Javier Aguirre. Ambos mediocampistas tienen la mira puesta en el Mundial 2026. Obed Vargas, quien ya entró en convocatorias previas del ‘Vasco’, busca consolidarse en un futbol de mayor exigencia para asegurar su lugar en la lista final. Su juventud y proyección lo convierten en una pieza clave para el recambio generacional que busca el Tri.

Álvaro Fidalgo con el Betis. Foto de X: @RealBetis

Por otro lado, Álvaro Fidalgo regresa a su país natal con una misión clara: mantener el nivel que mostró en la Liga MX para ser elegible por la Selección Mexicana. El oriundo de Oviedo manifestó en reiteradas ocasiones su deseo de vestir la camiseta verde, y brillar ante un gigante como el Atlético sería la carta de presentación ideal para disipar cualquier duda sobre su naturalización y convocatoria. El verano de 2026 está a la vuelta de la esquina y cada minuto en la cancha contará para estos dos talentos que, por caprichos del calendario, comenzarán su aventura europea mirándose a los ojos.