¡No fue roja! Polémica del VAR mancha el Atlético de Madrid Vs Barcelona

Barcelona consumó su victoria ante Atlético de Madrid, sin embargo, la polémica se mantiene en el radar del conjunto azulgrana debido a una dura entrada de Gerard Martín, quien había visto la tarjeta roja en primera instancia; el VAR le permitió seguir en el terreno de juego tras la revisión.

Empatados para el inicio de la segunda mitad, Atlético de Madrid saltaba al rectángulo verde con la desventaja numérica por la expulsión de Nico González, quien fue amonestado por una burda mano a la mitad del campo y posteriormente derribó a Lamine Yamal en los linderos del área, viendo la roja de forma directa.

Fue en el inicio del primer tiempo cuando Gerard Martín protagonizó la polémica más grande en el compromiso, cuando después de despejar el esférico le dejó un planchazo a Thiago Almada, viendo inmediatamente la cartulina roja.

Tras reclamos por parte de los locales y dando explicaciones en busca de la revisión, el árbitro Mateo Busquets Ferrer hizo la indicación de revisión en el VAR.

Una vez visitado el monitor, se determinó que la jugada sería sancionada únicamente con tarjeta amarilla, ya que el contacto de Gerard Martín sobre Thiago Almada se produce una vez que el defensor del Barcelona despejó el balón, siendo imposible quitarse de la trayectoria.

La polémica se desató en redes sociales y tacharon al club catalán de robar en LaLiga, torneo en el que suman 7 puntos de diferencia respecto al Real Madrid, quienes más temprano cayeron ante Mallorca de último minuto.

Este episodio fue el primero de 3 que Atlético de Madrid y Barcelona protagonizarán en los siguientes días, ya que a mitad de semana se enfrentarán en la Ciudad Condal por los Cuartos de Final de ida de Champions League y una semana más tarde cerrarán la eliminatoria en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

BFG