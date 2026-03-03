Obed Vargas se uniría a selecta lista de mexicanos campeones con Atlético de Madrid

Obed Vargas y el conjunto Colchonero se convirtieron en finalistas de la Copa del Rey al imponerse 4-3 al Barcelona, por lo que el mediocampista tiene la gran oportunidad de escribir su nombre en la historia como el cuarto mexicano en ser campeón con el Atlético de Madrid.

En una eliminatoria que parecía sentenciada tras el partido de ida (4-0 en favor de los Colchoneros), Atlético de Madrid sufrió de más al caer 3-0 ante Barcelona en el Camp Nou, sin embargo, el resultado obtenido en los primeros 90 minutos les dio el boleto a la Final, misma en la que esperan al Athletic de Bilbao o Real Sociedad.

Pese a la nula cantidad de minutos en los últimos 5 partidos con el Atlético de Madrid, Obed Vargas se mantiene en las convocatorias y formando parte de un conjunto que busca un título más en esta temporada, misma en donde coronarse en LaLiga luce sumamente improbable y los cruces en Champions League no hacen soñar a los Rojiblancos.

Sábado 18 de abril, día clave para Obed Vargas

La Final de la Copa del Rey se disputará el sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla, duelo programado para las 14:00 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México), donde el nombre de Obed Vargas podría sumarse al de los mexicanos que lograron sumar un título en su paso por el Atlético de Madrid.

En caso de ser campeón con Atlético de Madrid, Obed Vargas se uniría a esta selecta lista de mexicanos:

Hugo Sánchez / Copa del Rey - 1985.

Raúl Jiménez / Supercopa de España - 2014.

Héctor Herrera / LaLiga - 2021.

De no lograr la corona en la Copa del Rey, o algún otro torneo mientras vista la playera Colchonera, será el segundo jugador azteca sin conseguir un título, uniéndose a Luis García, quien lució con el Atlético de Madrid de 1992 a 1994.

La Final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril en La Cartuja. X: @Atleti

BFG