La Liga de España se vestirá de historia con su primera Jornada Retro

La Liga de España, una de las más importantes del mundo, abrirá un fin de semana especial dedicado a su historia con la primera Jornada Retro en la historia de la competición, una iniciativa en la que 38 clubes saltarán al campo con camisetas inspiradas en uniformes históricos que marcaron distintas épocas del futbol español.

La jornada se disputará del 10 al 13 de abril y abarcará la jornada 31 de la Primera División y la jornada 35 de la Segunda División, por lo que prácticamente todo el futbol profesional español participará en esta celebración de identidad y memoria.

Durante ese fin de semana, los clubes utilizarán equipaciones retro reinterpretadas para la actualidad, inspiradas en modelos que forman parte de la historia de cada institución. La intención es que cada partido funcione como un puente entre distintas generaciones de aficionados, recordando camisetas y símbolos que acompañaron momentos importantes de los equipos a lo largo del tiempo.

La iniciativa también alcanzará a quienes imparten justicia dentro del campo. Los árbitros vestirán un uniforme especial diseñado para la ocasión, como parte de una acción coordinada con el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Futbol, para que toda la puesta en escena mantenga una estética retro.

El proyecto también se extenderá más allá de los estadios. Las transmisiones televisivas incorporarán grafismos con estética retro, además de contenidos especiales y activaciones digitales que acompañarán la narrativa histórica del evento en distintas plataformas. La idea es que la experiencia también se viva desde la pantalla y en redes sociales.

Las nuevas camisetas serán presentadas el 19 de marzo durante la MBFWMadrid, uno de los eventos más importantes de la moda en España. Con ello, la liga busca mezclar el universo del futbol con el diseño y la cultura contemporánea, llevando la identidad de los clubes a un escaparate que trasciende el terreno de juego.

Para los organizadores, la Jornada Retro representa una forma de rendir homenaje a la historia y a los símbolos que han acompañado a distintas generaciones de aficionados. La iniciativa forma parte además de la campaña “42 legados, 42 formas de ganar”, con la que se busca destacar cómo la identidad de los clubes se transmite, se hereda y evoluciona con el paso del tiempo.

Con esta propuesta, la liga española se convertirá en la única de las cinco grandes ligas europeasen dedicar una jornada completa del calendario a revivir la estética histórica de sus clubes, en un fin de semana donde el futbol español mirará al pasado para celebrar su legado dentro del presente nde la nostalgia y la identidad futbolística serán protagonistas.