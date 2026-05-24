Atlético de Madrid cierra la temporada goleado por Villarreal; Obed Vargas jugó los 90 minutos

El Atlético de Madrid firmó un cierre de campaña para el olvido tras caer con un humillante 5-1 ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. El conjunto dirigido por Diego Simeone fue borrado de la cancha en la última jornada de LaLiga, dejando escapar de las manos la oportunidad de asegurar el tercer puesto de la clasificación española frente a un 'Submarino Amarillo' que fue un auténtico rodillo.

Obed Vargas, titular en la tormenta del Atleti

Dentro de la dolorosa exhibición colchonera, la nota destacada para el futbol mexicano fue la presencia de Obed Vargas. El mediocampista azteca disputó todo el encuentro como titular bajo las órdenes del 'Cholo' Simeone.

A pesar del desastroso resultado colectivo, el juvenil de 20 años volvió a sumar minutos cruciales en el balompié ibérico, consolidándose como una pieza recurrente en la rotación del primer equipo en esta recta final del campeonato.

Villarreal castigó con una goleada histórica

El planteamiento táctico del Villarreal rozó la perfección. Aprovechando las constantes facilidades y desatenciones de la zaga madrileña, figuras de la talla de Ayoze Pérez y Dani Parejo cargaron con los hilos de la ofensiva local para sentenciar una goleada de escándalo de 5-1. Con este contundente triunfo, el conjunto de Castellón no solo festejó ante su gente, sino que le arrebató de forma definitiva la tercera plaza de la tabla general de LaLiga al cuadro rojiblanco.

El balance del mexicano con la mira en el Mundial 2026

A pesar del trago amargo en La Cerámica, el balance semestral es sumamente positivo para el Obed Vargas, quien llegó a la capital española a inicios de 2026. Con un rol cada vez más protagónico en una de las ligas más exigentes del mundo, el mediocampista levanta la mano como una de las realidades del cambio generacional, buscando amarrar un lugar en la convocatoria final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.