Obed Vargas sobre la MLS y Liga MX: "En Europa ven más la liga de Estados Unidos"

El salto al fútbol europeo otorga una perspectiva completamente distinta sobre el impacto global de las ligas del continente americano. Obed Vargas, quien dio el paso al balompié del Viejo Continente tras destacar en la Major League Soccer, habló con franqueza sobre cómo se percibe la MLS en comparación con la Liga MX desde los vestidores europeos y reconoció el peso que tienen las grandes figuras internacionales en ese fenómeno.

Las estrellas de la MLS hacen la diferencia

En palabras del propio futbolista para TUDN, la presencia de nombres de calibre mundial ha sido el factor determinante para que el torneo estadounidense gane terreno y reflectores en el extranjero por encima de otras competencias de la región.

"Siendo honesto, a lo mejor en Europa están viendo más la liga de Estados Unidos, no sé por qué la verdad, pero estando allá poco tiempo, con las estrellas que han venido a jugar a la MLS, como Messi, Suárez, Lewandowski, esos jugadores, le han dado muchos ojos a la liga, hay compañeros que se ponen a ver partidos de Griezmann, eso ha ayudado a la MLS a crecer mucho", declaró Vargas sobre el fenómeno mediático que rodea al torneo norteamericano.

El centrocampista explicó que el interés dentro de los planteles europeos nace a partir del seguimiento a figuras consolidadas, lo que le ha permitido a la MLS posicionarse de manera efectiva en el consumo deportivo internacional.

El reto de consolidarse en Europa

Obed Vargas en un partido con el Atlético de Madrid Instagram

Más allá del debate entre ligas, el jugador también reflexionó sobre la exigencia diaria que implica competir al máximo nivel en el balompié europeo y el mérito que rodea a quienes logran hacer carrera de este lado del Atlántico.

"Estar en Europa no es fácil, lo veo de primera mano, lo veo hacia atrás y los jugadores que lograron algo en Europa los respeto más. En eso estoy, picando piedra y ganando un lugar en uno de los mejores clubes del mundo, de eso se trata, disfrutar el proceso", concluyó.

Con esta postura, Vargas dejó claro que su enfoque principal se mantiene en ganarse un puesto y mantener la regularidad en el futbol de máxima exigencia, mientras reconoce el impacto real que la MLS ha logrado generar en la ventana internacional.