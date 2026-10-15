Atlético de Madrid impidió salida a préstamo de Obed Vargas, revela Rafaela Pimenta

La actualidad de Obed Vargas es una de las más complicadas para un futbolista mexicano en el Viejo Continente, pues el mediocampista parece estar completamente borrado del Atlético de Madrid. Ante esta situación, la agente de Obed, Rafaela Pimenta, aclaró por qué no buscó salir del equipo.

No es ningún secreto que este verano Obed Vargas tuvo la oportunidad de salir del Atleti a préstamo para tener minutos y agarrar experiencia en el futbol europeo y existían varios clubes de España que mostraron interés en el mexicano. Sin embargo, recuerdo a lo revelado por Rafaela Pimenta, fue la directiva del propio club Colchonero la que impidió el traspaso.

La agente asegura que pese a la falta de oportunidades en campo el Atlético de Madrid tiene confianza en Obed Vargas y decidieron que no se marchara para que continuara su desarrollo en el club y no en otro equipo de LaLiga.

Pimenta también asegura que pueden existir una razón económica de fondo.

“Él tenía oportunidades de préstamo, todos los equipos que necesitan un jugador como él saben que no está jugando y han visto el Mundial. Yo creo que cuando Atleti no lo deja partir es una cuestión económica, ellos prefieren tenerlo allá para llegar a su punto que dejarlo ir. Yo cuando veo un compromiso donde el club me dice: ‘no me interesa nada, le estoy pagando su salario, acá se queda’, es un mensaje muy claro para mí”.

Valencia y Sevilla fueron dos de los equipos que más fuerte sonaron para hacerse de los servicios del mexicano, pero ahora queda claro que no fue decisión de Obed en permanecer en el Atlético de Madrid.

Obed Vargas no entró en la convocatoria del Atlético de Madrid Instagram: obed.vargas

Obed Vargas borrado del Atleti

Apesar de lo revelado por la agente Rafaela Pimenta, la realidad es que Obed Vargas en el Atleti está muy lejos de ser valorado.

La temporada pasada Obed aprovechó las múltiples lesiones en medio campo para comenzar a tener minutos apenas llegado al Atlético de Madrid. Sin embargo, este año futbolístico hasta el momento ha sido muy diferente ya que el mexicano no ha disputado un solo minuto en partido oficial, por lo que parece que ‘Cholo’ Simeone no lo tiene en cuenta.