Johan Vásquez despierta interés del Atlético de Madrid

Capitán del Genoa y la Selección Mexicana, Johan Vásquez vive uno de los mejores momentos de su carrera y esto ha llevado a que grandes equipos lo tengan en la mira y ahora sale un nuevo ‘pretendiente’ para el mexicano: Atlético de Madrid.

De acuerdo a información del diario as, Mateu Alemay, director deportivo del Atleti, sigue de cerca la actividad de Johan en Italia y lo tiene en la lista de posibles refuerzos para la defensa del equipo dirigido por ‘Cholo’ Simeone.

Es importante señalar que de acuerdo a la información no existe ningún tipo de oferta o sondeo, simplemente es interés por parte del club español y no parece haber intensiones de realizar un movimiento en el mercado de traspasos invernal.

Actualmente el costo de Johan Vásquez ronda los 14 millones de euros de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.

Así celebró Johan Vásquez el gol del triunfo del Genoa Instagram

La situación de Johan Vásquez en Genoa

Actualmente Johan Vásquez es capitán y titular indiscutible en el Genoa y en septiembre del año pasado renovó contrato con el histórico italiano por tres temporadas más, es decir, su vinculo es hasta verano del 2028.

Sin embargo, la situación de Johan podría cambiar abruptamente el próximo verano si la crisis deportiva continua en el club. Actualmente Genoa es penúltimo de la tabla con solo 1 punto sumado tras cinco jornadas disputadas.

En caso de seguir con malos resultados y no lograr mantener la categoría, Johan Vásquez tiene altas posibilidades de salir del club, tal y como ya sucedió en 2022 cuando se fue cedido por una temporada al Cremonese.

De igual forma es importante señalar que Atlético de Madrid no es el único club que ha mostrado interés en el central mexicano y reportes en Italia indican que clubes como Juventus, Eintracht Frankfurt y As Roma; este último muy cerca de ficharlo previo a la Copa del Mundo 2026.