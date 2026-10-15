Raphinha vuelve a entrenar con Barcelona y está listo de cara a El Clásico vs Real Madrid

FC Barcelona recupera a una de las piezas más importantes del equipo y a partir de este fin de semana Raphinha volverá a estar disponible para jugar si Hansi Flick así lo desea.

El astro brasileño recibió el alta médica y formó parte del entrenamiento del primer equipo la mañana de este jueves, por lo que todo apunta a que volverá a tener actividad este mismo sábado cuando el Barcelona visite al Real Betis Balompié en duelo correspondiente a la Jornada 9 de LaLiga.

De igual forma Raphinha está considerado para ver minutos en la siguiente jornada de Champions League ante el Paris-Saint Germain el siguiente martes. La primera gran prueba del Barça esta temporada.

Sin embargo, lo realmente importante y que preocupaba al conjunto culé era tener listo a su capitán para El Clásico frente al Real Madrid y así será. A 10 días del encuentro más importante de LaLiga, el centro delantero brasileño ha superado todas las molestias físicas que prestó con su selección durante la pasada Fecha FIFA.

Raphinha estrena el histórico dorsal '10' de la Selección de Brasil en la Fecha FIFA tras tomar el relevo de Neymar Jr. @FCBarcelona

Números de Raphinha esta temporada

A pesar de estar jugando en una posición que no es su habitual, Raphinha está teniendo hasta el momento una de las mejores temporadas y con un total de 12 goles en 7 partidos, el brasileño es líder de goleo en LaLiga, promediando 1.71 anotaciones por cada 90 minutos jugados.

Pese a estos espectaculares números, Raphinha no fue considerado por France Football como uno de los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro el cual se entrega el próximo 26 de octubre.

Real Madrid pierde a ‘Vini’ para El Clásico

Mientras el FC Barcelona reciba la noticia del regreso de su estrella brasileña el Real Madrid vive la otra cara de la moneda y se confirma la baja de su ‘7’ carioca, Vinícius Jr, quién recibió cuatro partidos de suspensión en LaLiga por jalar del cabello a un rival e insultar verbalmente al árbitro.

Hasta el momento esta es la única baja confirmada por ambos equipos de cara a El Clásico que se disputará el próximo 25 de octubre.