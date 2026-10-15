‘Canelo’ Álvarez sentencia a Mbilli

Saúl ‘Canelo’ Álvarez (63-3-2, con 39 nocauts) lo tiene claro, no se anda con rodeos y sentenció a Christian Mbilli de cara a la pelea que sostendrán el próximo 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita. El mexicano aseguró que solo figura en su mente ganar la pelea.

“No venimos a intentarlo, venimos a ganar”, afirmó el púgil tapatío.

“Canelo” Álvarez vio truncada una racha de seis victorias seguidas, después de caer ante el estadunidense Terence Crawford en el pasado mes de septiembre de 2025, donde perdió los títulos del peso supermediano.

Tras someterse a una operación, el mexicano está de vuelta y realiza diferentes aprendizajes, como del entrenamiento de fuerza y sobre la línea temporal para que su cuerpo se adapte a la diferencia de horario en Arabia Saudita.

“Me gusta hacer cosas diferentes para no aburrirme, pero sobre todo para aprender, más sobre entrenamiento de fuerza y también sobre la línea temporal porque aquí hay dos horas de diferencia de Arabia Saudita, así que eso es muy importante para mí.

Normalmente necesitas 21 días para adaptarte, conocer el sistema y por eso estamos aquí, lo agradecemos todo”, mencionó “Canelo” Álvarez en entrevista con DAZN.

El francés Christian Mbilli tratará de defender su corona de peso super mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pelea que se mantiene a pesar de los ataques que hay en Arabia Saudita.