¡Cambio de ritmo! Barcelona llevará a Tyler, the Creator en el Clásico

El Barcelona le pondrá un nuevo ritmo a su camiseta para enfrentar al Real Madrid. El equipo blaugrana llevará el logotipo de GOLF, vinculado al rapero Tyler, the Creator, en el próximo Clásico del 25 de octubre, como parte de sus colaboraciones musicales con Spotify.

La marca del artista estadounidense ocupará el espacio frontal que habitualmente corresponde a la plataforma de música. La playera especial acompañará al conjunto catalán en uno de los encuentros de mayor exposición de la temporada, con el Spotify Camp Nou como escenario.

Tyler, the Creator se convertirá en el noveno artista que participa en esta iniciativa, que ha llevado al uniforme del club nombres de distintos géneros musicales y ha convertido cada lanzamiento en un punto de encuentro entre el futbol, la música y la moda.

La colaboración también llegará al equipo femenino del Barcelona, que estrenará la camiseta el 24 de octubre contra el Granada, un día antes del enfrentamiento del conjunto varonil ante su máximo rival.

Los aficionados podrán adquirir una de las mil 899 unidades que se pondrán a la venta. La cantidad hace referencia a 1899, año de fundación del club catalán, y añade un guiño a la identidad blaugrana dentro de esta edición especial.

Una camiseta con su propia lista de éxitos

Tyler, the Creator tomará el relevo de una lista integrada por Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran y Olivia Rodrigo, quienes previamente tuvieron presencia en el uniforme del Barcelona mediante el acuerdo con Spotify.

El rapero estadounidense, ganador del Grammy, llega a esta colaboración después del lanzamiento de su álbum DON’T TAP THE GLASS, publicado en 2025, y de sus recientes sencillos SAG HARBOR y THAT GUY.

El Barcelona y GOLF WANG extenderán la alianza más allá de la camiseta de juego con una colección que incluirá chaquetas, sudaderas con capucha, pantalones deportivos, camisetas, shorts, bufandas, calcetines y otros artículos.

Un Clásico con ventaja blaugrana

El Barcelona de Hansi Flick llegará a la jornada previa al Clásico con ocho victorias en ocho partidos de LaLiga y una ventaja de seis puntos sobre el Real Madrid, que perdió dos de sus primeros ocho encuentros bajo la dirección de José Mourinho.

Los blaugranas visitarán al Betis este sábado, mientras que los merengues recibirán al Sevilla al día siguiente. Después, ambos dirigirán la mirada al 25 de octubre, cuando la rivalidad española tendrá una nueva banda sonora.