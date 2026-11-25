Julio César Chávez le dio un lugar a Saúl Canelo Álvarez entre los mejores boxeadores que ha dado México y se reservó el primero. El excampeón mundial revivió la discusión sobre quién ocupa la cima del boxeo mexicano justo cuando el tapatío empezó a hablar del retiro y de la posibilidad de despedirse en el Estadio Azteca.

Canelo va a estar entre los mejores peleadores de la historia de México, pero no será el mejor, el número uno soy yo”, dijo Chávez en entrevista con ESPN durante la gala de los Victory Prize en la Ciudad de México.

Chávez reconoció que ambos hicieron carrera en épocas distintas y con estilos diferentes. El sonorense calificó de extraordinaria la forma de pelear de Álvarez y pidió que se valore su trayectoria, más allá de las opiniones que divide entre los aficionados.

Álvarez, campeón mundial en cuatro divisiones, llevó su carrera de las grandes carteleras en Estados Unidos a funciones en Arabia Saudita. El tapatío ya habló del escenario que quiere para su despedida. En septiembre dijo que se visualizaba disputando su última pelea en México, en el mismo estadio donde Chávez protagonizó una de las funciones más concurridas en la historia del boxeo.

Chávez quiere que Canelo rompa su récord en el Azteca

Julio César Chávez reunió a 132 mil 274 espectadores en el Estadio Azteca el 20 de febrero de 1993, cuando defendió el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo frente al estadunidense Greg Haugen. Más de tres décadas después, el sonorense dijo que le daría gusto ver a Canelo superar esa marca.

Si lo llena qué tiene, qué gusto, los récords se hicieron para romperse”, aseguró Chávez, quien agregó que celebraría todavía más que otro mexicano fuera el encargado de hacerlo.

Al hablar de sus propios logros, Chávez recordó que encadenó 90 peleas sin derrota y puso esa racha entre las razones por las que considera difícil que otro boxeador iguale su trayectoria. La asistencia de aquella noche ante Haugen, en cambio, es una cifra que el propio excampeón espera ver superada.

Canelo ya expresó su deseo de cerrar su carrera en el Azteca. Si concreta la despedida ahí, además de pelear por última vez ante su afición, tendrá la oportunidad de superar la cifra que Julio César Chávez dejó en ese mismo estadio en 1993.