¡Otro mexicano a Europa! Néstor Araujo ficha por el GD Chaves de Portugal 

Otro movimiento de último momento del mercado de fichajes ha sorprendido. Cuando todo parecía que Néstor Araujo se quedaría sin jugar, tras quedar fuera del América, se encontró con un equipo en Europa que le ha dado una nueva oportunidad.

El central mexicano de 35 años, se convirtió en nuevo jugador del Grupo Desportivo de Chaves, club de la Liga Portugal 2. Araujo firmó un contrato por un año, es decir, hasta 2027.

El conjunto luso anunció, a través de sus redes sociales, el acuerdo para la incorporación del defensor, quien llega como agente libre tras su salida del Club América. Araujo se suma a la plantilla de los “Valientes Transmontanos” para reforzar la zaga en la presente temporada.

La presentación de Néstor Araujo con su nuevo club Instagram

Tras cuatro años en el América, donde formó parte de planteles campeones, el central no entraba en los planes del nuevo técnico Guillermo Almada ni había sido habitual con André Jardine en las últimas campañas.

Araujo no ve minutos oficiales desde el 11 de mayo de 2026. Su última aparición fue en el empate 3-3 entre América y Pumas, cuando entró en los minutos finales por Kevin Álvarez y disputó menos de cinco minutos. Desde entonces, y tras perder protagonismo, permaneció inactivo hasta este nuevo destino.

Sorpresivo regreso de Araujo a Europa

El último equipo en Europa de Néstor Araujo fue el Celta de Vigo. Allí militó durante cuatro temporadas (2018-2022), disputando más de 130 partidos en LaLiga, consolidándose como un central de liderazgo. Tras ese ciclo decidió volver a México en 2022 para unirse a las Águilas.

El GD Chaves, histórico club portugués de la región de Trás-os-Montes, milita actualmente en la segunda división y ocupa la penúltima posición (17º) de la tabla, con un reciente racha de tres derrotas y un empate.

El equipo lucha por la permanencia y evitar el descenso a la tercera categoría. En su plantilla ya cuentan con los mexicanos Ivo Vásquez y Gilberto García, y anteriormente pasó por sus filas el portero caboverdiano Vozinha.