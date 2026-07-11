Noruega vs Inglaterra: Emotivo minuto de silencio por la muerte de Jayden Adams

El mundo del futbol recibió con absoluta sorpresa y profundo dolor la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, el talentoso mediocampista sudafricano de 25 años.

Apenas unas semanas después de brillar con los Bafana Bafana en el Mundial 2026, donde ayudó a su selección a alcanzar por primera vez los Octavos de Final, Adams fue hallado sin vida, dejando un vacío enorme en el deporte sudafricano.

Su repentina partida ha generado oleadas de homenajes de clubes, federaciones y figuras internacionales.

Jugadores de Noruega e Inglaterra en el minuto de silencio por Jayden Adams REUTERS

FIFA rinde homenaje en Noruega vs Inglaterra

En el marco de los Cuartos de Final del Mundial 2026, la FIFA decidió otorgar un minuto de silencio en memoria de Jayden Adams antes del partido entre Noruega e Inglaterra.

Esta acción de la FIFA subraya el compromiso del organismo con los valores humanos por encima de la competencia, especialmente cuando se trata de tributos a jóvenes talentos que dejaron huella en tan poco tiempo.

Lo último que se sabe de la muerte de Jayden

Hasta el momento, las autoridades sudafricanas no han revelado la causa exacta del fallecimiento de Jayden Adams.

Su cuerpo fue encontrado la mañana del sábado en una residencia del suburbio de Schotschekloof, en Ciudad del Cabo, lo que llevó a la policía a abrir una investigación de rutina.

El Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) y la propia selección confirmaron la noticia, pidiendo respeto a la privacidad de la familia y evitando especulaciones.

Jayden Adams en el partido México vs Sudáfrica del Mundial Elizabeth Velázquez

Mientras tanto, el futbol sudafricano llora a uno de sus mayores talentos, recordando su legado tanto en el club como en la selección nacional.