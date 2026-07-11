El video viral de Jayden Adams mientras Sudáfrica celebraba en el Mundial 2026

Jayden Adams, el talentoso mediocampista defensivo de la Selección de Sudáfrica, falleció el sábado 11 de julio de 2026 en Schotsche Kloof, Ciudad del Cabo.

Su repentina partida, apenas semanas después del torneo, ha dejado al deporte sudafricano en estado de shock.

En un video que circula ampliamente en redes sociales, captado durante las celebraciones de Bafana Bafana en el Mundial, se observa un contraste llamativo que ahora genera reflexiones emotivas.

Jayden Adams en el partido México vs Sudáfrica del Mundial Elizabeth Velázquez

Mientras el resto del plantel sudafricano salta, abraza y festeja eufóricamente tras la victoria ante Corea del Sur, Jayden Adams permanece sentado en los vestidores, con una expresión seria y distante, ajeno al júbilo colectivo.

El clip, que dura pocos segundos pero ha sido compartido miles de veces, muestra a Adams con la mirada baja y el cuerpo encorvado, como si cargara un peso invisible en medio de la algarabía.

Periodistas y testigos que cubrieron el Mundial han recordado que, apenas un día antes del partido ante Chequia, Adams había perdido a su abuela y aun así salió al campo demostrando profesionalismo.

Sin información por la muerte de Jayden Adams

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa oficial del fallecimiento de Jayden Adams.

La policía de Ciudad del Cabo confirmó que investiga las circunstancias tras hallar su cuerpo en una casa, pero no se han proporcionado detalles adicionales sobre posibles causas, ya sean médicas, accidentales u otras.

La familia ha pedido privacidad a través de su vocera, Brendine Johnson, mientras se esperan resultados de las pericias.

Jayden Adams fue titular en el partido contra México del Mundial 2026 Reuters

Esta falta de claridad ha alimentado especulaciones en redes y medios, aunque tanto la SAFPU como el club Mamelodi Sundowns han llamado a evitar conjeturas y respetar el duelo.